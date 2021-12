De violentes tornades balaient les États-Unis, plusieurs dizaines de morts

Au moins cinquante personnes, peut-être plus d'une centaine, sont mortes vendredi soir après le passage de violentes tornades dans plusieurs États américains.

Publicité Lire la suite

Des tornades et de violents orages se sont abattus vendredi soir sur plusieurs États du centre-est des États-Unis, faisant au moins cinquante morts dans le Kentucky, a déclaré, samedi 11 décembre, le gouverneur de l'État, Andy Beshear.

"Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky […], on est probablement plus proche de 70 à 100 morts, c'est affreux", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Plusieurs comtés de cet État ont été dévastés, a-t-il ajouté.

L'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies "a fait d'innombrables victimes" dans la ville de Mayfield, a-t-il expliqué. "Avant minuit, j'ai déclaré l'état d'urgence", a-t-il précisé.

Des employés d'Amazon piégés dans un entrepôt

Des employés d'Amazon étaient par ailleurs pris au piège, samedi, d'un entrepôt du géant de la distribution ravagé la veille dans l'Illinois, selon les autorités et des médias qui parlent d'une centaine de personnes.

Dans l'Arkansas, une personne serait morte, selon les médias. Dans le Tennessee, au moins deux personnes ont succombé dans des incidents liés à la tempête, selon un responsable de la gestion des urgences cité par les médias locaux.

Le chef des opérations du Centre de prévision des orages au sein des services météorologiques américains, le National Weather Service, a déclaré que des tornades avaient frappé au moins cinq États (Illinois, Kentucky, Tennessee, Missouri et Arkansas), rapporte le New York Times.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne