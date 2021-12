DIAPORAMA

En images : aux États-Unis, paysages de chaos après une tornade historique meurtrière

Des membres du service d'incendie de Bowling Green fouillent les restes d'une maison détruite par une tornade à Bowling Green, dans le Kentucky, le samedi 11 décembre 2021. © Michael Clubb, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

La tornade qui a traversé ce week-end cinq États américains, a laissé sur son passage un paysage de désolation sur des centaines de kilomètres. C'est à Mayfield, dans le Kentucky, que les dégâts sont les plus importants. Cet État a été balayé sur plus de 200 miles (320 km) par l'une des plus longues tornades jamais enregistrées aux États-Unis, selon son gouverneur.