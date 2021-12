Le milliardaire et mécène Elon Musk est la personnalité de l'année de Time magazine

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, lors d'une conférence à Washington, 18 novembre 2021. © Susan Walsh - AP

Nommé, lundi, personnalité de l'année par le magazine américain Time, le fantasque Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX et homme le plus riche de la planète, ne fait pas l'unanimité, suscitant à la fois admiration et critiques.