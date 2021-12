Bernard Tapie, le prince Philip, Colin Powell... Ils nous ont quittés en 2021

Dans le monde politique, du sport, ou encore du cinéma, de nombreuses personnalités ou célébrités qui ont marqué les esprits nous ont quittés cette année. France 24 revient en images sur quelques-unes de ces disparitions.

Publicité Lire la suite

Larry Flynt, l'empereur du porno américain (10 février)

L'industrie du porno a perdu une légende. Larry Flynt, fondateur du magazine Hustler en 1974, est décédé le 10 février, à Los Angeles, à l'âge de 78 ans. Mort dans son sommeil, la santé du magnat du porno s'était détériorée après avoir été victime, le 6 mars 1978, d'une tentative d'assassinat par un suprémaciste blanc, le laissant paraplégique. En dehors de son magazine Hustler qui l'a rendu célèbre, l'entrepreneur a renforcé sa notoriété avec d'autres publications, des clubs et des sex-shops, des studios spécialisés dans les films X et des sites internet. Défenseur autoproclamé de la liberté d’expression, Larry Flynt a bâti sa réputation sur la provocation. L'homme n'a eu de cesse d'enchaîner les procès pour "obscénité". Sa vie tumultueuse a été portée à l'écran dans un film éponyme en 1996 par le réalisateur Milos Forman.

Larry Flynt sur le tapis rouge lors du 10e dîner annuel de la remise du prix de la "Rainbow PUSH Coalition", ONG pour la justice sociale, le 8 novembre 2007, à Los Angeles. © Danny Moloshok, AP

Le prince consort Philip, duc d'Edimbourg (9 avril)

Philip Mountbatten, prince consort de la reine Elizabeth II, s'est éteint le 9 avril à 99 ans, à Windsor, au Royaume-Uni. Figure de premier plan de la famille royale britannique pendant près de 70 ans, le duc d'Edimbourg est né prince de Grèce et du Danemark, le 10 juin 1921, sur l’île de Corfou. En 1947, il renonce à sa nationalité et à ses anciens titres nobiliaires pour épouser celle qui deviendra Elizabeth II, le 6 février 1952. Il prend alors le nom de Philip Mountbatten et embrasse la religion anglicane. Marié pendant 74 ans avec la reine d'Angleterre, le prince Philip était, selon les mots de son épouse, une source de "force constante".

La reine Elizabeth II et le prince Philip, le 9 mai 2012, au palais de Westminster. © Leon Neal, pool, AFP

DMX aka Dark Man X, figure de proue du gangsta rap américain (9 avril)

L'une des plus grandes voix du rap américain s'est tue. Le rappeur et acteur DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est mort le 9 avril à l'âge de 50 ans, d'une crise cardiaque, à New York, sa ville natale, après avoir fait une overdose. Grande figure du hip-hop de la fin des années 1990 et du début des années 2000 avec des tubes comme "X Gon' Give It To Ya" ou "Party Up", il fait partie des personnages les plus sombres du genre musical dont le rap féroce chronique la violence urbaine. Le rappeur a vendu plus de 30 millions de disques et créé 8 albums, le dernier en 2015. DMX est le deuxième artiste dont deux des albums se sont classés numéro 1 au Billboard 200 le jour de leur sortie, après le rappeur Tupac Shakur (à titre posthume). Jusqu'en 2003, tous ses albums ont atteint la première place des classements américains. DMX était aussi connu pour ses démêlés avec la justice et son addiction à la drogue.

Le rappeur DMX, en concert à New York en 2019, était l'une des stars les plus sombres du hip-hop. © Theo Wargo, AFP

Gerd Müller, la légende du football allemand (15 août)

Légende du Bayern Munich et de la Mannschaft, l'attaquant Gerd Müller s'est éteint le 15 août à l'âge de 75 ans, laissant le football allemand et mondial en deuil après la disparition d'un des grands noms du jeu dans les années 1970. Atteint par la maladie d'Alzheimer depuis février 2015, Gerd Müller ne s'exprimait plus que par l'intermédiaire de sa femme. En 607 rencontres disputées sous le maillot bavarois, il a marqué 566 buts, dont 365 en Bundesliga, un record qui tient toujours. Au-delà de la Bavière, où il a soulevé trois coupes des clubs champions et quatre titres de champion d'Allemagne notamment, c'est au sein de l'équipe nationale que Gerd Müller a écrit sa légende celle de l'imperturbable RFA des années 1970, sacrée lors de l'Euro-1972 et du Mondial-1974, après la troisième place de la Coupe du monde 1970.

L'attaquant de l'Allemagne de l'Ouest, Gerd Müller, marque le 2e but malgré le défenseur néerlandais Rudi Krol, lors de la finale de la Coupe du monde, le 7 juillet 1974, à Munich. STAFF AFP

Charlie Watts, batteur des Rolling Stones (24 août)

Le groupe mythique des Rolling Stones a perdu un des siens. Le batteur Charlie Watts est mort à l’âge de 80 ans, le 24 août, à Londres. L'état de santé de l’artiste britannique avait entraîné son remplacement par Steve Jordan pour la tournée américaine du célèbre groupe de rock débutée en septembre. En 2004 déjà, le musicien souffrait d’un cancer de la gorge dont il s'était finalement remis. Avec le leader Mick Jagger et le guitariste Keith Richards, Charlie Watts faisait partie des plus anciens membres du groupe qu'il avait rejoint en 1963, un an après sa création. Passionné de jazz depuis ses débuts dans la musique, l'artiste menait également une carrière solo, en marge de celle de batteur au sein des Rolling Stones.

Charlie Watts, batteur des Rolling Stones, lors d'un concert du "No Filter Tour" à l'U Arena de Nanterre, en banlieue parisienne, le 22 octobre 2017. © Michel Euler, AP

L'as des as du cinéma français, Jean-Paul Belmondo (6 septembre)

Avec sa disparition, c’est une page du cinéma français qui se tourne. L’as des as du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, est mort le 6 septembre à l’âge de 88 ans. Une page noircie des plus grands noms du septième art français avec lesquels il a tourné, comme Bourvil, Jean Gabin, ou encore Lino Ventura pour ne citer qu'eux. Après s’être blessé en exécutant une cascade sur le tournage d'un film, Jean-Paul Belmondo a progressivement abandonné les plateaux de cinéma pour les théâtres, où il a interprété des personnages mythiques du répertoire français, tel Cyrano de Bergerac. En 1988, alors qu’il fêtait ses 30 ans de carrière, Jean-Paul Belmondo a reçu le César du meilleur acteur pour son rôle dans "Itinéraire d’un enfant gâté". Une récompense qu'il avait alors refusée.

L'acteur français Jean-Paul Belmondo sur le tapis rouge avant une cérémonie en son honneur et la projection du film "Le Castor", présenté hors compétition, lors du 64e festival de Cannes, le 17 mai 2011. Valery Hache, AFP

Bernard Tapie, l'homme aux mille vies (3 octobre)

L'homme aux multiples casquettes s'en est allé. Atteint d'un cancer depuis 2017, l'ex-ministre et homme d'affaires français Bernard Tapie est décédé des suites d'un cancer le 3 octobre, à l'âge de 78 ans. Figure populaire, il était un touche-à-tout. Le sport, la politique, la chanson, le cinéma, le théâtre, les affaires, les médias, Bernard Tapie a tout connu. Né en 1943 au sein d'une famille modeste, il était à mille lieux de faire partie des plus grandes fortunes françaises. D'abord homme d'affaires à succès, celui qu'on surnommait "Nanard" s'engage en politique et devient député des Bouches-du-Rhône (1989–1996), député européen (1994–1997), et ministre de la Ville (1992–1993). Durant les années 1990, l’entrepreneur rencontre de nombreux démêlés avec la justice (Affaires Adidas, OM-VA, du Phocéa…), il décide de se reconvertir et de démarrer une carrière de comédien. Dirigeant de l'OM entre 1986 et 1993, ses obsèques ont été célébrées le 8 octobre 2021 à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille, sa ville de cœur.

Bernard Tapie lors d'une conférence à la Chambre de commerce de Liège, en Belgique, le 3 septembre 2018. © Emmanuel Dunand, AFP

Le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain (12 octobre)

Ultime survivant des 1 038 Compagnons de la Libération, symbole de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, Hubert Germain est décédé le 12 octobre à l'âge de 101 ans. Né le 6 août 1920 à Paris, ce fils d'un général des troupes coloniales s'est engagé très jeune dans les Forces françaises libres. Gaulliste invétéré, Hubert Germain a reçu les décorations les plus prestigieuses : grand-croix de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, Croix de Guerre 39/45 avec palme. Le résistant a été inhumé dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, près de Paris, le 11 novembre, lors d'une cérémonie nationale en grande pompe, présidée par le chef d'État français, Emmanuel Macron. Il était le dernier compagnon de la Libération, Ordre créé par le général de Gaulle en 1940.

Hubert Germain, dernier survivant des compagnons de la Libération, lors d'une cérémonie aux Invalides en l'honneur du résistant Daniel Cordier, le 26 novembre 2020. Michel Euler, Pool AFP

L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell (18 octobre)

Il fut le premier Afro-Américain à occuper le poste de chef d’état-major des armées, avant de devenir le premier secrétaire d'État noir de l'histoire des États-Unis sous la présidence du républicain George W. Bush. Colin Powell est mort à l’âge de 84 ans, le 18 octobre, des suites du Covid-19. Né le 5 avril 1937 à Harlem, il a grandi à New York, où il a étudié la géologie. Il a commencé sa carrière militaire en 1958. D'abord posté en Allemagne, il a ensuite été envoyé au Vietnam comme conseiller militaire de John F. Kennedy. Sa carrière restera marquée par son implication dans la guerre en Irak. L'homme est connu à travers le monde pour son discours tenu le 5 février 2003, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Une longue allocution sur les armes de destruction massives (ADM) prétendument détenues par l'Irak, qui ont servi à justifier l'invasion du pays. En 2008, le républicain avait appelé à voter pour le candidat démocrate Barack Obama.

Colin Powell lors d'une conférence de presse aux Nations unies, le vendredi 7 mars 2003. © Ed Betz, AP

Frederik de Klerk, le dernier président blanc d'Afrique du Sud (11 novembre)

Dernier président blanc d'Afrique du Sud durant l'apartheid, Frederik de Klerk est mort le 11 novembre à 85 ans. Né le 18 mars 1936, De Klerk a toujours évolué dans les milieux nationalistes afrikaners, descendants des premiers colons européens. Sous sa présidence (1989-1994), il a mené les réformes qui ont mis fin à la politique d'apartheid en 1991 et les négociations avec le parti de Nelson Mandela, qui ont abouti au premier gouvernement multiracial du pays. Il a ensuite continué sa carrière politique comme vice-président (1994-1996) sous la présidence de Nelson Mandela et l'a terminée comme chef de l'opposition parlementaire (1996-1997). En 1993, il a reçu le prix Nobel de la paix, aux côtés de Nelson Mandela, pour avoir mis un terme à l'apartheid.

Frederik Willem de Klerk, dernier président blanc d'Afrique du Sud durant l'apartheid, et prix Nobel de la paix aux côtés de Nelson Mandela en 1993. © Gianluigi Guercia, AFP

Virgil Abloh, le "designer de génie" américain (28 novembre)

Roi du streetwear de luxe, engagé pour l’affirmation des cultures afro-américaines, le designer américain Virgil Abloh, créateur des collections homme de la maison Louis Vuitton depuis 2018, est mort le 28 novembre des suites d’un cancer à 41 ans. Né à Rockford dans I’Illinois (États-Unis) en 1980, Virgil Abloh, américain d’origine ghanéenne, a cumulé les casquettes d’artiste, architecte, ingénieur, directeur créatif et designer avant de devenir l'un des créateurs de mode de toute une génération. Premier grand créateur noir à la tête d’une grande maison, il s’est d’abord fait connaître en tant que directeur artistique de l’album "Watch the Throne" des rappeurs américains Jay-Z et Kanye West. En 2015, sa marque Off-White faisait partie des finalistes du prestigieux prix LVMH.

Virgil Abloh après la présentation de la collection Off-White Men's Spring-Summer 2019, à Paris, le 20 juin 2018. © Thibault Camus, AP

L'afroféministe américaine Gloria Jean Watkins alias bell hooks (15 décembre)

Inconnue en France du grand public, l’écrivaine militante afroféministe bell hooks est décédée le 15 décembre des suites d’une longue maladie, à l’âge de 69 ans. De son vrai nom Gloria Jean Watkins, bell hooks (son nom de plume qu'elle a choisi d'écrire en minuscules) a publié son premier livre de poèmes," And There We Wept", en 1978. Professeure à l’université, elle a écrit une quarantaine d’ouvrages, dont les thèmes principaux sont le racisme, le féminisme, les débats sur le genre, l’amour, mais aussi la solidarité entre femmes. Écrivaine noire incontournable de l'autre côté de l'Atlantique, son œuvre essentielle "Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme", traduit en français fin 2015, 34 ans après la publication américaine, est un livre fondateur de la pensée intersectionnelle. Parmi ses influences majeures, l'auteure citait Martin Luther King et James Baldwin.

Originaire de la ville de Hopkinsville, dans l'État américain du Kentucky, bell hooks a publié son premier recueil de poèmes, "And There We Wept", en 1978. © domaine public

L'auteure américaine pionnière du "new journalism", Joan Didion (23 décembre)

Chroniqueuse et grande journaliste, Joan Didion est morte le 23 décembre à New York, à 87 ans. À la fois romancière, essayiste et scénariste pour Hollywood, l’auteure est décédée chez elle, à Manhattan, des suites de la maladie de Parkinson. Figure de la grande tradition américaine du journalisme littéraire, Joan Didion a tout au long de sa carrière, de “Slouching Towards Bethlehem” (1968) à “The Year of Magical Thinking” (2005), été célébrée à la fois pour son acuité dans la description de la société américaine contemporaine, mais aussi pour ses talents autobiographiques.

L'auteure Joan Didion dans son appartement de New York, le 26 septembre 2005. © Kathy Willens, AP

Mgr Desmond Tutu, vétéran de la lutte contre l'apartheid (26 décembre)

"The Arch", comme le surnomment les Sud-Africains, est mort au lendemain du jour de Noël à l'âge de 90 ans. L'ancien archevêque Desmond Tutu, qui avait réussi à imposer sa silhouette violette, n'avait de cesse de dénoncer les injustices, notamment sous le régime de l'apartheid. Né le 7 octobre 1931 dans la ville minière de Klerksdorp, à l'ouest de Johannesburg, sa vie ne sera qu'une succession d'engagements. Il n'hésite pas à abandonner son poste de professeur, outré par l'enseignement inculqué aux Noirs. Après ses études de théologie, il deviendra le premier archevêque noir du Cap. Ses marches pacifiques contre la ségrégation et la dénonciation du régime de Pretoria lui vaudront le prix Nobel de la paix en 1984. Parmi ses autres combats : la défense des homosexuels et le droit au suicide assisté.

L'activiste sud-africain et prix Nobel de la paix, Mgr Desmond Tutu, le 22 août 1986. © Trevor Samson, AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne