L’Amérique du Sud, championne de la vaccination

Après avoir connu des taux de mortalité effroyables lors des premiers mois de la pandémie, l’Amérique du Sud a su mettre en place une politique de vaccination efficace. Au point de figurer, selon les données du site Our World in Date, en tête des régions les plus vaccinées au monde.

Avec un total de 63,3 % de la population ayant suivi un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, l'Amérique du Sud est devenue, selon des données diffusées lundi 27 décembre, une région leader dans la vaccination contre cette épidémie qui frappe toute la planète. L'Europe occupe la deuxième place avec 60,70 %. À l'inverse, le chiffre n’atteint que 8,8 % pour l’Afrique.

Le site Our World in Data, qui recueille des données sur le Covid-19 auprès des autorités sanitaires du monde entier, rappelle que les taux de contamination et de mortalité ont très fortement baissé en comparaison avec ceux enregistrés mi-2021. À ce moment-là, l’Amérique latine – qui s’étend du Mexique à la Patagonie – et les Caraïbes totalisaient près de la moitié des cas et des décès recensés sur tout le globe.

Les conditions estivales que connaissent actuellement les pays sud-américains, qui comptabilisent environ 422 millions d’habitants, participent à la nette amélioration constatée ces cinq derniers mois. Mais celle-ci tient surtout à la mise en place rapide de campagnes de vaccination.

Cette rapidité d’exécution s’explique par différents facteurs. Paulo Lotufo, épidémiologiste brésilien et professeur de l’Université de Sao Paolo, estime que des décennies de vaccination contre des maladies comme la variole, la méningite, la poliomyélite et la rougeole ont posé les bases d’une infrastructure de vaccination de masse et ont créé un climat de confiance auprès de la plupart des habitants.

Dans certaines villes importantes, y compris Rio de Janeiro et Sao Paolo, plus de 99 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Les autorités locales soulignent que le Brésil, terriblement touché en 2020, possède une "culture du vaccin". Et cette situation expliquerait la première place de la région devant l'Europe, qui propose pourtant un accès plus facile à la vaccination.

Le Chili, premier de la classe

Malgré ces bons résultats, la région est encore loin d’être sortie de la crise sanitaire. D’une part car le taux de 63,3 % reste bien en deçà de l’objectif de 80 % avancé par de nombreux scientifiques pour atteindre une immunité collective. Et d’autre part car les disparités restent fortes entre les pays du sous-continent américain. Alors que le Chili caracole en tête avec un taux de 85,78 % de personnes complètement vaccinées, la Bolivie affiche par exemple un résultat de 38,31 %. En Équateur, où les services funéraires s’étaient rapidement retrouvés saturés après le début de l’épidémie, le chiffre atteint 70,27 %, à deux points de la France (72,90 %).

Une autre inquiétude concerne, selon les épidémiologistes, le type de vaccins utilisés. Dans des pays comme l’Uruguay ou le Brésil, les autorités se sont, dans un premier temps, surtout appuyées sur des vaccins chinois qui se montrent moins efficaces face au virus que ceux de Pfizer/BioNTech ou Moderna. Et comme le reste du monde, l’Amérique du Sud doit désormais apprendre à gérer une nouvelle menace avec la vague du variant Omicron qualifiée de "tsunami" par Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

Avec Reuters

