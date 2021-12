L’année qui s’achève a été profondément marquée par la pandémie de Covid-19. Alors que le variant Omicron est venu ternir les derniers jours de 2021, France 24 revient sur les bonnes nouvelles – car il y en a eu – qui ont éclairé ces douze derniers mois.

Si l'année 2021 avait suscité beaucoup d'espoir, elle se termine, une fois de plus, dans l'ombre de la pandémie de Covid-19. Pourtant, tout n'est pas à jeter ou oublier en cette fin d'année. Quelques nouvelles, parfois de grandes découvertes (trop rares, certes), ont illuminé l'actualité ou suscité l'espoir à travers le monde. France 24 a sélectionné quelques-unes de ces informations qui vous ont peut-être échappé.

L'Europe bannit les minéraux de sang

Un mineur congolais au fond d'un puits de la mine d'or de Mabakulu, en Ituri, le 11 juillet 2018. John Wessels, AFP (archives)

Depuis le 1er janvier, l'Union européenne a une nouvelle législation concernant les minerais provenant de zones de conflit. Certains pays d'Afrique, parfois en proie à des conflits armés, sont riches en étain, tantale ou en or, des métaux très prisés pour la fabrication d'objets comme les téléphones mobiles, les bijoux… Les mines sont souvent entre les mains de milices qui n'hésitent pas à avoir recours au travail forcé d'enfants ou d'adultes. Désormais, les pays européens importateurs de ces minerais sont tenus de vérifier que les méthodes d'extraction respectent les droits humains.

La vaccination contre le Covid-19

Une dose du vaccin de Pfizer contre le Covid-19, dans une clinique de Worcester, dans le Massachusetts (États-Unis). © AP

Qu'ils soient à ARN messager comme ceux de BioNTech-Pfizer ou Moderna ou plus classiquement à "vecteur viral non réplicatif" comme ceux d'AstraZeneca et de Janssen, les vaccins anti-Covid-19 ont permis de lutter contre la pandémie. Plus de 9 milliards de doses ont déjà été injectées à travers le monde, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. La Chine continentale, l'Inde et les États-Unis forment le trio de tête. En Europe, le Portugal devance la France et l'Allemagne en ce qui concerne le nombre de personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet. S'ils n'ont pas permis d'éliminer le Sars-CoV-2, les vaccins réduisent de 90 % le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans, selon l'étude publiée en France par Épi-Phare en octobre dernier. Cette étude, qui porte sur 22 millions de personnes, est la plus vaste menée à ce jour sur le sujet.

La fin des emballages plastiques à usage unique

Le décret sur la fin des emballages plastiques prévoit une tolérance jusqu'en 2026, notamment pour les fruits rouges, plus fragiles. Mychele Daniau, AFP (archives)

Fini les emballages pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg, les pailles, les couverts jetables, les boîtes en polystyrène pour les kebabs… Le 3 juillet, l'Union européenne a banni les plastiques qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. En France, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit leur disparition d'ici à 2040. Une bonne nouvelle car la France fait figure de mauvaise élève en Europe. Désormais, les industriels devront travailler à concevoir des matériaux recyclables et réutilisables comme les filets de cellulose ou des sachets en papier. Vous pouvez consulter la liste des produits concernés ici. Le décret prévoit un délai de six mois pour "permettre l'écoulement des stocks d'emballages". À noter également qu'une tolérance sera de mise jusqu'en 2026, notamment pour certains produits plus fragiles comme les fruits rouges.

Le panda n'est plus "en voie de disparition"

La femelle panda Huan Huan avec son petit, "Fleur de coton", le 30 septembre 2021 au zoo de Beauval. Guillaume Souvant, AFP

Cette bonne nouvelle est venue de Chine. Les pandas géants ne sont plus "en voie de disparition" mais restent vulnérables, a annoncé, le 9 juillet, le ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement. D'après les autorités, 1 800 spécimens sont aujourd'hui en liberté. La mascotte chinoise a été sauvée grâce à des années de travail pour replanter des forêts de bambou, son habitat naturel mais aussi l'aliment dont elle se nourrit quasi exclusivement. Depuis le VIIe siècle, et particulièrement depuis la Guerre froide, la Chine utilise aussi son animal fétiche comme outil de soft power. Elle n'hésite pas à prêter cet ursidé très prisé du public à d'autres pays comme la France ou l'Allemagne. En France, la diplomatie du panda a ainsi permis au zoo de Beauval d'accueillir Yuan Zi et Huan Huan en 2012. Celle-ci a donné naissance à Yuan Meng en 2017, puis aux jumelles Yuandudu et Huanlili, le 2 août dernier.

Le premier vaccin antipaludique déployé chez les enfants en Afrique

Un bébé est vacciné contre le paludisme le 13 septembre 2019 à Ndhiwa, dans l'ouest du Kenya. Brian Ongoro, AFP (archives)

C'était un "fait historique". Le 6 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le déploiement massif du premier vaccin antipaludique en Afrique. Le Mosquirix, ou RTS,S, développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK), cible le parasite (Plasmodium falciparum) transmis par les piqûres de moustiques. En 2020, 241 millions de cas de paludisme, aussi connu sous le nom de malaria, et 627 000 décès ont été recensés à travers le monde. L'Afrique concentre 95 % des cas, 96 % des morts et 80 % des décès enregistrés sont des enfants de moins de 5 ans. Ce vaccin, couplé aux traitements préventifs et aux répulsifs antimoustiques, suscite un immense espoir.

À noter également qu'en 2021, la Chine et le Salvador ont éradiqué le paludisme.

Une deuxième patiente guérit du VIH sans traitement médical

Un test rapide de dépistage du VIH, le 6 avril 2010 à Cayenne, en Guyane (France). Jody Amiet, AFP (archives)

Ce n'est pas une première mondiale mais la deuxième fois qu'un tel "miracle" se produit. Une Argentine, Esperanza, âgée de 30 ans lorsqu'elle a été diagnostiquée séropositive en 2013, est désormais séronégative, selon une étude publiée le 16 novembre dans les Annals of Internal Medicine par les chercheurs du Ragon Institute du Massachusetts General Hospital, du MIT et de l'université d'Harvard. Son organisme s'est totalement débarrassé du virus responsable du sida. Esperanza a été sous trithérapie seulement quelques mois, durant une grossesse, en 2017. Seule une autre femme, Loreen Willenberg, surnommée "la patiente de San Francisco", avait naturellement guéri en 2020. Elles sont donc les seules "contrôleuses d'élite", c'est-à-dire des personnes séropositives dont le système immunitaire a supprimé le virus sans traitement antirétroviral. Pour les scientifiques, c'est la certitude que le système immunitaire humain est suffisamment "puissant" pour éradiquer le VIH. Cela redonne l'espoir de trouver un vaccin capable d'aider le système immunitaire de personnes séropositives à répondre au VIH. D'après Onusida, 37,7 millions de personnes étaient séropositives dans le monde en 2020. Parmi elles, 1,7 million d'enfants.

Le Malawi, la Sierra Leone et le Kazakhstan ont aboli la peine de mort

Des militants anti-peine de mort en Thaïlande, le 19 juin 2019. Romeo Gacad, AFP

En 2021, ces trois pays ont cessé de recourir à la peine de mort, quel que soit le crime commis. Dans son rapport publié en 2021, l'ONG Amnesty International estimait que 108 États avaient aboli totalement la peine capitale.

La réserve marine des Galapagos s'agrandit

Un touriste nage à côté d'une tortue dans la réserve marine des Galapagos, en Équateur, le 10 octobre 2016. Nacho Doce, Reuters

C'est le "plus grand échange dette-conservation jamais réalisé au monde". L'Équateur a annoncé le 1er novembre, en marge de la conférence climat COP26 à Glasgow, que la réserve marine des Galapagos allait s'enrichir d'un nouvel espace de 60 000 km2 baptisé "Îles enchantées". Avec une dette estimée à 6 milliards de dollars, soit l'équivalent de 45 % de son PIB, l'Équateur connaît une crise économique sans précédent. Concrètement, le gouvernement va pouvoir troquer une partie de sa dette avec une organisation à but non lucratif contre l'agrandissement de cette zone protégée unique au monde. Ce concept apparu dans les années 1980 permet de soulager des pays pauvres – mais riches en matière de biodiversité –, de mieux les entretenir ou les protéger. Le président équatorien, Guillermo Lasso, pourrait ainsi échanger 1 100 millions de dollars contre cet agrandissement.

La réserve marine des Galapagos, située entre les îles Galapagos et le Costa Rica, est actuellement la deuxième plus vaste au monde avec 133 000 km2. Tortues, requins, corail : elle abrite une faune et une flore exceptionnelles et fragiles.

Les droits LGBTQ+ ont progressé dans le monde

Le drapeau arc-en-ciel, symbole de la fierté LGBTQ+. Sergei Supinsky, AFP (archives)

En France, la procréation médicalement assistée (PMA) est désormais ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Avant l'adoption de la loi bioéthique le 29 juin, elle était limitée aux couples hétérosexuels souffrant de problèmes de fertilité. De nombreuses femmes, lesbiennes ou célibataires, étaient contraintes de partir en Belgique ou en Espagne, où la PMA se pratique en toute légalité.

La Suisse a dit "oui" à 64,1 % au mariage pour tous. Le 26 septembre, les électeurs ont approuvé le texte prévoyant également l'adoption d'un enfant sans lien de parenté. Les couples de lesbiennes pourront aussi recourir à la PMA, jusqu'à présent réservée aux couples hétérosexuels.

En Espagne, la PMA est redevenue gratuite pour toutes les Espagnoles le 10 novembre. Le gouvernement de Pedro Sanchez a rétabli cette mesure supprimée par la droite en 2014 et l'a même étendue aux personnes transgenres.

Au Botswana, la justice a confirmé en appel, le 29 novembre, la décision prise en 2019 de décriminaliser l'homosexualité. Elle a ainsi rejeté un recours déposé par le gouvernement très conservateur de ce pays d'Afrique australe.

En France, les "thérapies de conversion" ont été interdites en octobre. Elles sont désormais passibles de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces "thérapies" ont pour but de changer l'orientation sexuelle d'une personne pour qu'elle devienne hétérosexuelle ou de changer son identité de genre pour la rendre cisgenre ou qu'elle corresponde au sexe attribué à sa naissance.

Toujours en France, l'égalité avec les hétérosexuels dans le don du sang est effective. Les hommes homosexuels et bisexuels avaient le droit de donner leur sang depuis 2019 à condition de faire preuve de quatre mois d'abstinence. La loi bioéthique votée en juin a supprimé cette condition discriminatoire.

Le Chili a largement adopté le mariage pour tous le 7 décembre. Ce droit était réclamé de longue date par la communauté homosexuelle de ce pays à forte tradition conservatrice.

Au Canada, les parlementaires ont adopté à l'unanimité, le 8 décembre, un texte de loi interdisant les "thérapies de conversion".

Un premier traitement par injection contre le VIH remboursé en France

En France, 173 000 personnes vivent avec le VIH, virus qui affecte les défenses immunitaires et empêche le corps de se défendre contre les maladies. © Daniel Sancho, Flickr

Depuis le 17 décembre, les patients VIH éligibles peuvent troquer leurs comprimés quotidiens contre une injection tous les deux mois. Cette piqûre est une combinaison de deux antirétroviraux (cabotégravir et rilpivirine, commercialisés respectivement sous les noms Vocabria et Rekambys) mais sans qu'ils soient mélangés. Chaque produit est inoculé dans une fesse différente. Les trois premières injections doivent avoir lieu à l'hôpital, puis elles peuvent se faire à domicile avec l'aide d'un infirmier. Cette avancée thérapeutique, entièrement prise en charge par la Sécurité sociale, devrait donc améliorer la vie des personnes séropositives. En France, elles sont 173 000.

Les États-Unis ne veulent plus des produits issus du travail forcé des Ouïghours

Un garçon portant un masque lors d'une marche de protestation des Ouïghours à Bruxelles, le 27 avril 2018. Emmanuel Dunand, AFP

C'est une première dans le monde. Le président Joe Biden a signé, le 23 décembre, un texte de loi interdisant l'achat de produits fabriqués au Xinjiang, région chinoise où les entreprises recourent au travail forcé des Ouïghours. Le Xinjiang fournit l'essentiel des composants utilisés dans la fabrication des panneaux solaires à travers le monde mais produit également du coton et des tomates. Les sociétés sont désormais tenues d'apporter la preuve que les produits n'ont pas été fabriqués en ayant recours au travail forcé.

Selon un rapport d'Amnesty International publié en juin, cette minorité musulmane est victime de torture, d'emprisonnement de masse, de persécutions, d'internement dans des camps de travail, de stérilisations forcées... Un traitement que l'ONG qualifie de "crime contre l'humanité". De son côté, Pékin a accusé les États-Unis de "violer le droit international" et de "calomnier" la Chine, tout en menaçant Washington de représailles dans un contexte international déjà désorganisé par la pandémie de Covid-19.

Les Émirats arabes unis se libéralisent

La tour Burj Khalifa à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 30 septembre 2021. Mohammed Salem, Reuters

Ce sont des avancées sociétales dictées par l'économie mais suffisamment notables pour être saluées. Les Émirats arabes unis viennent d'autoriser l'union civile d'un couple de Canadiens non musulman, une première. Le pays, où près de 90 % des 10 millions d'habitants sont des expatriés, tente de séduire à nouveau les étrangers qui ont fui depuis le début de l'épidémie. Le mariage civil vient s'ajouter à d'autres mesures récentes de libéralisation de ce pays qui souhaite montrer une image d'ouverture et de modernité. Parmi elles, citons l'autorisation du concubinage, l'allègement des restrictions sur l'alcool... Les week-ends, quant à eux, passeront du vendredi-samedi au samedi-dimanche dès janvier 2022.

