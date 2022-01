Joe Biden prêt à contourner le "filibuster" pour adopter des lois sur le droit de vote des minorités

Le président américain a rompu, mardi en Géorgie, son silence sur le blocage par l'opposition républicaine de textes pour réformer le droit de vote des minorités. "Je soutiens un changement des règles du Sénat, quel qu'il soit", a affirmé Joe Biden, envisageant de contourner la règle dite du "filibuster".

Publicité Lire la suite

En déplacement en Géorgie, État qu'il a qualifié de "berceau" de la lutte pour les droits civiques, Joe Biden a montrer sa ténacité à défendre la vaste réforme sur le droit de vote des minorités. Il a déclaré, mardi 11 janvier, qu'il soutiendrait s'il le faut un changement à haut risque des règles du Sénat "pour empêcher une minorité de sénateurs de bloquer" les textes de loi.

"Cela fait deux mois que j'ai des conversations discrètes avec les membres du Congrès. J'en ai assez d'être silencieux" face au blocage par l'opposition républicaine de deux projets de loi cruciaux, s'est emporté le président américain.

00:33

Dans un discours virulent et truffé de références au combat mené notamment par Martin Luther King dans les années 1960, Joe Biden a déclaré : "Aujourd'hui, je dis clairement que pour protéger la démocratie, je soutiens un changement des règles du Sénat, quel qu'il soit, pour empêcher une minorité de sénateurs de bloquer l'avancée sur l'accès au droit de vote."

Parlant d'un "tournant" pour les États-Unis, il a assuré que "chaque membre du Sénat serait jugé par l'histoire", quel que soit le parti auquel il appartient.

"L'histoire n'a jamais été indulgente pour ceux qui se sont mis du côté de la restriction de l'accès au vote. Ni pour ceux qui se sont mis du côté de la subversion des élections", a averti Joe Biden, qui s'exprimait à Atlanta devant les étudiants d'universités historiquement liées à la communauté afro-américaine.

Volonté d'harmoniser les conditions d'exercice du droit de vote

La vice-présidente Kamala Harris avait, elle, mis en garde auparavant contre toute "complaisance" ou "complicité" face aux réformes électorales décidées ou planifiées dans plusieurs États conservateurs du sud des États-Unis.

Ces réformes sont accusées par les associations de défense des droits civiques de compliquer l'accès aux urnes des minorités, considérées comme plus favorables aux démocrates, tout en renforçant l'emprise des autorités locales sur les opérations de vote.

Pour les contrer, les démocrates veulent adopter deux textes de loi harmonisant les conditions d'exercice du droit de vote aux États-Unis.

01:15

Mais ils butent sur une règle du Sénat qui exige 60 voix sur 100. Or, dans un Congrès où démocrates et républicains ont chacun 50 sièges, cette supermajorité est quasi inatteignable sur les sujets les plus sensibles, ce qui, depuis le début du mandat de Joe Biden, a bloqué la plupart de ses initiatives.

Contourner la règle dite du "filibuster" avec l'option nucléaire

Comme il semble impossible de recruter un seul républicain – le parti conservateur, largement acquis à Donald Trump et à ses arguments sans fondement sur une fraude massive lors de la dernière présidentielle, rejette en bloc la réforme – les démocrates doivent contourner cette règle dite du "filibuster".

Plutôt que d'abandonner complètement cette règle, les démocrates envisagent de déclencher une "option nucléaire", qui permettrait aux sénateurs de voter exceptionnellement la vaste réforme électorale du président à la majorité simple. Cette option est ainsi surnommée car elle rompt brutalement avec la tradition, faisant planer le risque d'une escalade lors du prochain changement de majorité.

Pour déclencher l'"option nucléaire", les démocrates ont toutefois besoin du soutien de l'ensemble de leur camp. Or plusieurs sénateurs démocrates, dont l'élu de Virginie-Occidentale Joe Manchin, ont déjà fait part de leur scepticisme.

L'opposition républicaine est vent debout contre toute réforme du "filibuster", assurant que cela reviendrait à "casser le Sénat" et à donner aux démocrates un pouvoir démesuré. En 2017, les républicains avaient pourtant utilisé cette fameuse option pour abaisser le seuil à 51 voix lors des nominations à vie à la Cour suprême, provoquant un tollé chez les démocrates.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne