Canada : face à la fronde anti-passe vaccinal, des provinces lâchent du lest

Alors que le centre d'Ottawa est toujours bloqué par des manifestants anti-restrictions sanitaires, tout comme un pont menant aux États-Unis, plusieurs provinces canadiennes ont décidé, mardi, d'alléger certaines mesures.

Face à la détermination des manifestants qui bloquent le centre de la capitale Ottawa depuis plus de dix jours, un mouvement semblait s'engager, mardi 8 février, au Canada, pour assouplir les restrictions sanitaires contre le Covid-19 parmi les plus strictes au monde.

Certaines provinces ont ainsi annoncé de nouveaux allégements : la Saskatchewan et l'Alberta (centre), vont carrément renoncer au passeport vaccinal, estimant que "les avantages ne l'emportent plus sur les coûts". Et pour la première fois depuis la mise en place de nouvelles restrictions liées à la vague Omicron, le Québec a annoncé un calendrier détaillé des allègements à venir.

Même si l'épicentre se trouve à Ottawa, tout le pays est secoué par ce mouvement. Baptisé "Convoi de la liberté", il visait, à l'origine, à protester contre la décision d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les États-Unis. Mais il s'est rapidement transformé en mouvement contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et contre le gouvernement.

Un pont frontalier bloqué

Dans le centre d'Ottawa, entre 400 et 500 camions occupaient toujours les rues, mardi, pour s'opposer aux mesures sanitaires, une situation "hors de contrôle" pour la ville, qui a déclenché ce week-end l'état d'urgence. Les camionneurs, qui ont l'interdiction depuis lundi de klaxonner après une décision de justice, ont trouvé une autre façon de se faire entendre : faire vrombir les moteurs de leurs poids lourd, rendant l'air irrespirable.

Hors d'Ottawa, le mouvement continue à faire tache d'huile : le pont Ambassador, voie commerciale vitale entre les voisins nord-américains, qui relie l'Ontario à Detroit, aux États-Unis, était bloqué par des manifestants mardi.

Une situation qui pourrait avoir de "graves conséquences sur l'économie" si elle perdure, alertent autorités et entreprises. Ce pont suspendu est crucial pour l'industrie automobile, mais aussi pour les hôpitaux américains qui emploient de nombreuses infirmières canadiennes.

Soutien populaire plus large que prévu

Au Canada, où les mesures sanitaires sont dans la plupart des provinces plus restrictives qu'ailleurs dans le monde, le mouvement a reçu un soutien populaire plus large qu'anticipé par les autorités. Selon un dernier sondage, un tiers des Canadiens soutient le mouvement et 44 % des personnes vaccinées comprennent "la cause et les frustrations véhiculées par les protestataires".

Mais Justin Trudeau "fait le pari que le mouvement va s'essouffler de lui-même", estime Félix Mathieu, politologue de l'Université de Winnipeg. Mardi, une rare voix dissonante s'est toutefois fait entendre dans les rangs des libéraux, le parti de Justin Trudeau. Dénonçant des mesures plus restrictives qu'ailleurs, le député québécois Joël Lightbound a expliqué "éprouver un malaise avec la direction qu'a décidé de prendre le gouvernement dans la gestion de la pandémie". Il a appelé à une "approche plus rassembleuse" et moins "clivante".

