Canada : la police durcit le ton face à des "blocages inacceptables" selon Justin Trudeau

Le Premier ministre canadien a appelé une nouvelle fois mercredi à l'arrêt des blocages par le "Convoi de la liberté" protestant contre les restrictions sanitaires. À Ottawa, la police a prévenu les manifestants qu'ils pourraient dorénavant être arrêtés.

Publicité Lire la suite

Des "blocages inacceptables" qui menacent l'économie et doivent prendre fin : le Premier ministre Justin Trudeau est de nouveau monté au créneau mercredi 9 février contre les manifestants anti-mesures sanitaires qui bloquent depuis bientôt deux semaines les rues de la capitale canadienne Ottawa, où la police a menacé de sévir.

"Les blocages, les manifestations illégales sont inacceptables" et ont "un impact négatif pour nos commerces, nos manufacturiers", a déploré le chef du gouvernement devant les députés. "Nous devons tout faire pour y mettre un terme", a martelé Justin Trudeau, n'offrant toutefois aucune voie de sortie de crise politique alors que dans les rues d'Ottawa, occupées depuis fin janvier, la tension est montée d'un cran.

Pour la première fois, la police a adressé un message par communiqué aux manifestants, les informant qu'ils pouvaient dorénavant être arrêtés. Mardi, la police avait fait état de 23 arrestations depuis le début du mouvement. "Nous vous avisons que quiconque bloque les rues ou aide d'autres personnes à les bloquer pourra être poursuivi" et "est susceptible d'être interpellé", a prévenu la police, précisant que des véhicules pourraient être également saisis.

Dans les rues d'Ottawa, quelque 400 poids lourds étaient toujours installés sur la colline parlementaire et sous les bureaux de Justin Trudeau, sans intention d'en partir. Des manifestants ont sortis des barbecues en pleine rue, d'autres jouent au foot. Des bidons d'essence, qui servent à ravitailler les camions en continu, sont disposés çà et là Et un hélicoptère de la police fédérale survole les lieux, a constaté une journaliste de l'AFP.

Pont bloqué

Par ailleurs, le blocage, depuis lundi, du pont Ambassador à la frontière avec les États-Unis, inquiète autorités et milieux économiques. Ce pont suspendu, qui relie l'Ontario à Detroit, est crucial pour l'industrie automobile mais aussi pour les hôpitaux américains qui emploient de nombreuses infirmières canadiennes.

"Le blocage met en danger les chaînes d'approvisionnement, l'industrie automobile, parce que ce pont est un canal-clé", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki.

Selon le gouvernement du Canada, près de 5 000 travailleurs d'usines situées à Windsor, ville canadienne nichée près de Detroit, ont été renvoyés chez eux en raison "des actions criminelles" des manifestants.

Des heurts en Nouvelle-Zélande aussi

Le mouvement canadien, baptisé "Convoi de la liberté", fait des émules à l'étranger. Des heurts ont éclaté jeudi près du Parlement néo-zélandais à Wellington entre la police et des manifestants anti-vaccin contre le Covid-19, rassemblés depuis trois jours et dont plusieurs dizaines ont été arrêtés.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser ce rassemblement et en particulier démanteler le campement impromptu installé près du Parlement. Pendant que des militants chantaient des haka maori, criant "Tenez les positions" face à la progression des policiers.

Ces derniers, qui avaient prévenu les quelque 150 manifestants qu’ils risquaient d’être arrêtés s’ils ne partaient pas, ont reçu des coups de poing et de pieds tout en étant invectivés par des slogans tels "Ce n’est pas la démocratie", "honte à vous" ou encore "Abandonnez l’obligation".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne