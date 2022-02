Aux États-Unis, le réseau Truth Social de Donald Trump entame sa mise en ligne

L'application Truth Social, qui existe déjà en version test utilisée par des partisans de Donald Trump, était disponible, dimanche 20 février, en pré-commande sur l'App Store pour lundi, jour férié. © Chris Delmas, AFP

Texte par : FRANCE 24

Le nouveau réseau social de Donald Trump, Truth Social, a entamé dimanche soir sa mise en ligne progressive et devrait être "complètement opérationnel" d'ici fin mars, plus d'un an après l'exclusion de l'ancien président américain des grandes plateformes.