Deux femmes blessées dans une attaque au couteau au Musée d'art moderne de New York

La police a bouclé le Musée d'art moderne de New York (MoMA) après l'agression de plusieurs personnes au couteau le 12 mars 2022.

Samedi après-midi, deux employées du Musée d'art moderne (MoMA) de New York ont été blessées au couteau par un visiteur qui a été identifié mais pas encore arrêté. Leurs jours ne sont pas en danger.

Deux femmes ont été blessées à coups de couteau samedi 12 mars à l'intérieur du MoMA, le prestigieux musée d'art moderne et contemporain de New York, qui a été évacué, ont indiqué plusieurs sources dont la police.

Les deux femmes, blessées "au dos, à la clavicule et à la nuque", ont été immédiatement hospitalisées. "On nous a dit qu'elles iraient bien", a indiqué sur place le commissaire adjoint au renseignement et à l'antiterrorisme de la police new-yorkaise (NYPD), John Miller.

Un visiteur régulier

Le musée, l'un des plus visités de New York, situé dans le quartier Midtown à Manhattan, a été évacué après l'incident, qui a eu lieu vers 16 h 15 (21 h 15 GMT). La police a installé un cordon de sécurité et le musée devait rester fermer samedi, a constaté une photographe de l'AFP sur place.

Le suspect, qui n'avait pas été arrêté samedi en fin d'après-midi, a été présenté par la police comme un visiteur régulier, dont la carte de membre du MoMA venait d'expirer parce qu'il avait causé deux incidents "ces derniers jours" dans le musée.

Samedi, quand l'entrée lui a été refusée, "il s'est énervé (...), a sauté par-dessus le bureau de la réception et a attaqué et poignardé deux employés du musée, à plusieurs reprises", a décrit John Miller.

