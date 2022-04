États-Unis : le milliardaire Elon Musk inaugure une nouvelle méga-usine Tesla au Texas

Elon Musk, le PDG de Tesla Motors, lors de la fête d'inauguration de l'usine Giga Texas, à Austin, le 7 avril 2022. © Suzanne Cordeiro, AFP

L'entrepreneur américain Elon Musk a inauguré jeudi une nouvelle usine Tesla baptisée "Giga Texas" à Austin, dans une ambiance et un décor pharaonique. L'usine couvre un terrain équivalent à une centaine de terrains de football. C'est la cinquième méga-usine de Tesla, après celles du Nevada, de New York, Shanghai et Berlin.