États-Unis : un "Beatles" de l'EI reconnu coupable de la mort d'otages américains en Syrie

El Shafee el-Sheikh lors de son procès devant un tribunal fédéral à Alexandria, le 1er avril 2022. © Bill Hennessy / Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

La justice américaine a reconnu coupable jeudi El Shafee el-Sheikh, un jihadiste de l'organisation État islamique, membre de la cellule des "Beatles", d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat des journalistes James Foley et Steven Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig en Syrie.