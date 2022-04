Trafic de drogue : l'ex-président du Honduras Juan Orlando Hernandez extradé aux États-Unis

L'ex-président hondurien Juan Orlando Hernandez monte dans un avion des autorités américaines avant son extradition aux États-Unis, le 21 avril 2022 à Tegucigalpa. © Fredy Rodriguez, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Juan Orlando Hernandez, ancien prétendu champion de la lutte contre le trafic de drogue à la tête du Honduras entre 2014 et 2022, a été extradé jeudi vers New York où il doit être jugé pour une "association de malfaiteurs (qui) a transporté plus de 500 tonnes de cocaïne aux États-Unis".