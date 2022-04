Première nuit féérique pour le carnaval de Rio, après deux ans de crise sanitaire

02:10 Une artiste de l’école Beija Flor pendant les célébrations du Carnaval à Sambadrome, à Rio de Janeiro, au Brésil, samedi 23 avril 2022. © Silvia Izquierdo, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Fanny LOTHAIRE 4 mn

Pour rattraper le temps perdu après deux années de pandémie de Covid-19, Rio a célébré la première nuit de son célèbre carnaval dans la liesse, entre vendredi et samedi. Six écoles de samba ont défilé devant 75 000 spectateurs, pour le plus grand bonheur des Brésiliens.