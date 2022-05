L'Actu en dessin : le droit à l'avortement plus que jamais menacé aux États-Unis

CARTOONING FOR PEACE

© Mate, Cartooning for Peace

Une décision de la Cour suprême pourrait remettre en cause le droit constitutionnel à l’avortement, laissant ainsi aux États le choix de l’interdire ou de le restreindre.

Un projet de décision de la Cour suprême des États-Unis, dont le contenu a été révélé en début de semaine par le site Politico, a eu l'effet d'un coup de tonnerre en suggérant l'annulation de l'arrêt Roe vs. Wade, jurisprudence clé datant de 1973 légalisant l'avortement.

Publicité Lire la suite

Le droit à l'avortement fait face à une menace réelle aux États-Unis. L’information a fuité le 2 mai dernier dans les médias : une décision de la Cour suprême pourrait remettre en cause le droit constitutionnel à l’avortement, laissant donc aux États le choix de l’interdire ou de le restreindre. De quoi s’inquiéter pour la liberté des femmes.

Depuis, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées dans tout le pays pour dénoncer le risque d’un "retour en arrière" et le président Joe Biden a appelé les Américains à défendre ce "droit fondamental", notamment aux prochaines élections législatives en novembre prochain. Ce dernier a estimé que l'argumentaire déroulé par la Cour suprême américaine dans un projet de décision très défavorable au droit à l'avortement allait "bien au-delà" de l'IVG et remettait potentiellement en cause "toute une série" d'autres droits.

C'est à ce sujet que se consacre, cette semaine, le réseau international de dessinateurs de presse engagés, Cartooning for Peace, notamment avec le dessin de Mate, membre de l’Association des caricaturistes d’Argentine, et un cintre devenu symbole de l'avortement illégal.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne