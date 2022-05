En recueillement à Buffalo, Joe Biden dénonce le "poison" du suprémacisme blanc

02:53 Le président américain, Joe Biden, et la première dame Jill Biden, rendent hommage aux 10 personnes tuées lors d'une fusillade à Buffalo (nord est des États-Unis), le 17 mai 2022. © Leah Millis, Reuters

Le président américain et son épouse, Jill Biden, se sont rendus mardi à Buffalo, dans l'État de New York, où une fusillade à motivation raciste a coûté la vie à dix personnes afro-américaines samedi. Joe Biden a notamment déclaré que la tuerie de Buffalo était un acte de "terrorisme" et a dénoncé le "poison" de la théorie du suprémacisme blanc.