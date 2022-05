L'actu en dessin : les États-Unis sous le choc d'une nouvelle fusillade

CARTOONING FOR PEACE

La tuerie d'Uvalde au Texas relance l'éternel débat sur la régulation des armes à feu aux États-Unis. Cependant, une évolution de la législation est peu probable, tant la question divise la classe politique et l'opinion publique américaine. Au pays du deuxième amendement, où circulent plus de 300 millions d'armes à feu, les choses pourraient bien continuer comme avant, ironise le dessinateur français Urbs.

Mardi 24 mai, à 11h30, dans la ville d'Uvalde au Texas, un jeune homme de 21 ans a semé l'horreur dans une école primaire, fréquentée essentiellement par des élèves d'origine hispanique : au moins 19 enfants âgés de 7 à 10 ans et deux adultes ont été tués.

Le président américain, Joe Biden, a immédiatement réagi en rappelant que ces tueries de masse n'avaient pas d'équivalent ailleurs dans le monde. "En tant que Nation, nous devons nous demander : 'Quand, pour l'amour de Dieu ! allons-nous affronter le lobby des armes ?", a déclaré Joe Biden.

Nouveau drame, mais vieux débat, semble nous dire Urbs dans ce dessin pince sans-rire et un brin pessimiste quant à une évolution de la législation aux États-Unis.

Rodolphe Urbs, alias Urbs, est né à Limoges en 1970. Il est dessinateur de presse, après avoir décidé de son plein gré "d'hiberner" dans une librairie et une galerie d'art depuis 2002. Rodolphe Urbs doit son pseudo à sa période punk, très influencé par Bazooka, le situationnisme et un livre de latin sur son bureau de lycéen [urbs signifie ville en latin]. Il dessine pour les journaux Le Résistant, Sud-Ouest, Dazibao, et Le Canard Enchaîné.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

