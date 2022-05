Présidentielle en Colombie : l'opposant de gauche Gustavo Petro en tête du premier tour

Le candidat de gauche à la présidentielle colombienne Gustavo Petro a voté à Bogota le 29 mai 2022. © Santiago Arcos, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Selon des résultats officiels provisoires publiés dimanche soir, l'opposant de gauche Gustavo Petro a récolté plus de 40 % des voix lors du premier tour de la la présidentielle colombienne. Il affrontera au second tour l'indépendant et homme d'affaires Rodolfo Hernandez.