Disparitions en Amazonie : des traces de sang retrouvées sur le bateau d'un suspect

Le bateau d'un suspect dans la disparition en Amazonie d'un journaliste britannique et d'un expert brésilien comporte des traces de sang, a annoncé jeudi la police brésilienne. Des témoins avaient dit avoir vu passer le suspect à toute vitesse dans un bateau allant dans la même direction que Dom Phillips et Bruno Pereira lorsqu'ils ont été vus pour la dernière fois.

Des traces de sang ont été découvertes sur le bateau d'un suspect arrêté dans le cadre de la disparition depuis dimanche en Amazonie d'un journaliste britannique et d'un expert brésilien, dont les soutiens ont demandé à Londres et à Brasilia "l'intensification des recherches".

"Des traces de sang ont été trouvées sur le bateau d'Amarildo da Costa de Oliveira, 41 ans, connu sous le nom de 'Pelado', qui a été arrêté mardi" qualifié de "suspect", a indiqué jeudi 9 juin la police fédérale du Brésil dans un communiqué, alors que les recherches pour retrouver les deux hommes se poursuivaient.

"Le matériel collecté est en route pour Manaus", chef-lieu de la région de l'État d'Amazonas, "pour être soumis à une expertise", est-il ajouté dans le communiqué, accompagné d'images d'enquêteurs prenant des photos de ce qui semble être une petite tache de sang sur une bâche bleue à l'intérieur d'un bateau à moteur dont la peinture s'écaille.

Dom Phillips, 57 ans, collaborateur régulier du quotidien The Guardian, et Bruno Pereira, 41 ans, spécialiste reconnu des peuples indigènes, sont portés disparus dans la région de la vallée de Javari, une région "dangereuse" selon la police, où ils menaient des entretiens pour un livre sur la conservation de l'environnement.

Des témoins ont dit avoir vu passer le suspect à toute vitesse dans un bateau allant dans la même direction que Dom Phillips et Bruno Pereira lorsqu'ils ont été vus pour la dernière fois. Selon la police, l'homme avait été arrêté parce qu'il transportait des munitions d'un calibre non autorisé et de la drogue.

"Où est Dom ?"

Cette disparition a déclenché la mobilisation de personnalités et de groupes de défense de l'environnement et des droits humains et des manifestations ont été organisées jeudi à Londres et à Brasilia.

La famille du journaliste a appelé jeudi à Londres les autorités britanniques et brésiliennes à intensifier leurs efforts pour localiser les deux hommes qu'elle a toujours "espoir" de retrouver.

"Où est Dom Phillips ? Où est Bruno Pereira ?", s'est interrogée la sœur du journaliste, Sian Phillips, dans une déclaration à la presse lors d'un rassemblement d'une trentaine de personnes organisé devant l'ambassade du Brésil. "Nous voulons que les autorités britanniques fassent pression sur le gouvernement brésilien", "nous voulons que les recherches se poursuivent", "nous voulons savoir ce qui leur est arrivé", a-t-elle lancé, reprochant aux autorités brésiliennes d'avoir tardé à déclencher les recherches.

La police fédérale a dit jeudi qu'elle poursuivrait les recherches avec les forces armées "afin que Pereira et Phillips retournent le plus rapidement possible auprès de leurs proches".

