Au Brésil, indignation après le meurtre des deux disparus d’Amazonie

Un membre d'une organisation de peuples indigènes du Brésil tient les portraits de Dom Phillips et Bruno Perreira lors d'une manifestation à Bruxelles le 16 juin 2022. © Kenzo Tribouillard, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Après l'aveu d'un suspect mercredi, les corps du journaliste britannique Dom Phillips et du Brésilien Bruno Pereira sont arrivés jeudi soir à Brasilia pour leur identification définitive. Leur disparition, et l'annonce de leur meurtre dix jours après leur disparition en Amazonie, a suscité colère et indignation dans le monde.