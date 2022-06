États-Unis : le Sénat adopte une loi de limitation des armes avant un vote de la Chambre

Un texte bipartisan visant à réduire les violences par armes à feu a été adopté jeudi au Sénat américain. La Chambre des représentants devrait l'approuver à son tour vendredi.

Le Sénat américain a adopté un projet de loi soutenu par des élus des deux principaux partis censé lutter contre la vague de violence armée qui sévit aux États-Unis, avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles.

Le projet, adopté par 65 voix contre 33 à la chambre haute et qui a toutes les chances d'être validé à la Chambre des représentants vendredi, reste très en-deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden, mais il constitue malgré tout une première depuis des décennies et une avancée pour les partisans de la limitation des armes à feu individuelles.

Ce vote intervient quelques heures à peine après l'invalidation par la Cour suprême des États-Unis - dont la majorité des juges sont conservateurs - des "restrictions" au port d'armes prévues par une loi de l'État de New York. Cette loi limite depuis 1913 la délivrance de permis de port d'armes dissimulées aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles pourront avoir à se défendre, par exemple en raison de leur métier ou de menaces les visant.

Cette décision de la plus haute juridiction américaine a été annoncée alors que les États-Unis sont confrontés à une flambée de la criminalité dans les grandes villes et à une effrayante série de tueries à nombreuses victimes, dont deux en mai, à Buffalo (10 morts afro-américains) et dans une école au Texas (21 tués, dont 19 enfants).

