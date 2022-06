En direct : la Cour suprême américaine revient sur Roe vs Wade, les États libres d’interdire l’IVG

ÉDITION SPECIALE

La Cour suprême des États-Unis a enterré vendredi 24 juin un arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit national des Américaines à avorter mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse. Si la nouvelle décision de la très conservatrice cour ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, elle renvoie les États-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique "Roe vs Wade" de 1973 : chaque État était alors libre de les autoriser ou non.

La Cour suprême américaine a révoqué vendredi 24 juin le droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis, revenant sur l’arrêt Roe vs Wade de 1973. Il s’agit d’une victoire pour les républicains et les religieux conservateurs qui veulent limiter ou interdire ce droit.

Dans un contexte d'extrême polarisation des débats, la nouvelle décision de la très conservatrice cour ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais elle renvoie les États-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique "Roe vs Wade" de 1973: chaque État est désormais libre de les autoriser ou non.

Après trois ans de procédure, le 22 janvier 1973, la Cour suprême avait reconnu, par 7 voix contre 2, l'avortement comme un droit fondamental garanti par la Constitution, en se fondant sur le respect de la vie privée.

Outre d'avoir eu un impact sur la vie de millions de femmes, l’arrêt Roe vs Wade est l’un des marqueurs politiques les plus importants de l’histoire américaine récente. Le droit à l’avortement est devenu l’un des sujets de ralliement des démocrates alors que l'opposition à cet arrêt a permis de rassembler différentes branches républicaines à partir de la fin des années 1970.

En 2020, la nomination de deux nouveaux juges par Donald Trump a fait basculer la Cour suprême du côté conservateur et des politiques locales ont progressivement commencé à grignoter la loi fédérale. Les cliniques qui pratiquent l'IVG ferment, depuis, les unes après les autres et ne bénéficient plus de subventions fédérales.

