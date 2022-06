États-Unis : au moins 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas

Les corps d'au moins 46 personnes, des migrants qui auraient traversé illégalement la frontière avec le Mexique, ont été retrouvés lundi à l'arrière d'un camion abandonné près de San Antonio, au Texas. Il s'agit de l'une des plus tragiques découvertes liées à l'immigration clandestine ces dernières années aux États-Unis.

Les corps d'au moins 46 personnes ont été découverts lundi 27 juin dans un camion près de San Antonio, au Texas (sud des États-Unis), selon le gouverneur du Texas Greg Abbott. Les camions sont un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux États-Unis.

Plusieurs chaînes locales de télévision et un quotidien de San Antonio, ville à 240 km de la frontière avec le Mexique, rapportaient lundi soir la sinistre découverte, et les images diffusées par la chaîne KSAT montraient de nombreux véhicules de police et de secours sur les lieux.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en accusant immédiatement le président américain, Joe Biden, d'être responsable du drame. "Ces morts sont à mettre au compte de Biden. Elles sont le résultat de sa politique meurtrière de frontières ouvertes", a-t-il réagi.

