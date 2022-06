Contestation en Équateur : un accord trouvé entre les indigènes et le gouvernement

Des manifestants défilent dans les rues de Quito pour dénoncer le coût de la vie, le 29 juin 2022. © Martin Bernetti, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Le gouvernement équatorien a fini par céder aux principales revendications des indigènes pour mettre fin à près de trois semaines de manifestations et de blocages qui ont fait six morts et 600 blessés. L'accord prévoit notamment une baisse des prix du carburant.