Haïti : l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse dans une impasse

Un policier se tient devant une représentation de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, le 15 juillet 2021, à Port-au-Prince. © Valérie Baeriswyl, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Un an après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, l'enquête censée faire la lumière sur cette affaire piétine. Et pour cause, les locaux du parquet de Port-au-Prince sont occupés par un gang depuis un mois.