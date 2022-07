"Uber Files" : le lobbyiste Mark MacGann annonce être le lanceur d'alerte

Révélations sur les méthodes brutales du groupe américain Uber pour s'imposer partout dans le monde

Mark MacGann, qui a mené entre 2014 et 2016 les efforts de lobbying d'Uber en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, a déclaré lundi dans le journal The Guardian être le lanceur d'alerte à l'origine des "Uber Files".