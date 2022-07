États-Unis : le président Joe Biden testé positif au Covid-19

Doublement vacciné, le président américain a été testé positif au coronavirus, jeudi, et présente des "symptômes très légers", a-t-il fait savoir sur Twitter, précisant "aller bien". Le démocrate de 79 ans a "commencé à prendre du paxlovid", le traitement antiviral de Pfizer.

Publicité Lire la suite

"Mes amis, je vais très bien" : avec le ton décontracté qui est sa marque de fabrique, le président américain Joe Biden a donné, jeudi 21 juillet, de ses nouvelles sur Twitter, après avoir été testé positif au Covid-19 à l'âge de 79 ans.

La Maison Blanche a tout fait pour rassurer sur l'état de santé et la capacité à gouverner du plus vieux président jamais élu aux États-Unis, avec deux messages personnalisés sur Twitter, une longue conférence de presse de la porte-parole Karine Jean-Pierre et un communiqué du médecin personnel du chef de l'exécutif.

"Je suis doublement vacciné, avec deux doses de rappel, les symptômes sont légers", a dit le démocrate dans une vidéo d'une vingtaine de secondes, le montrant sur le balcon de la Maison Blanche en costume sombre, chemise bleu ciel et sans cravate.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

"Je vais bien, je travaille beaucoup et je vais continuer à le faire. Et pendant ce temps, merci de vous être inquiétés pour moi et gardez la foi. Tout va bien se passer", a-t-il conclu avec un léger sourire. Le président "continuera à assumer la totalité de ses fonctions" depuis ses appartements privés, a insisté la Maison Blanche.

Traité avec du paxlovid

Son médecin Kevin O'Connor a précisé, dans un communiqué, que le président avait d'abord eu jeudi un résultat positif après un test antigénique, ensuite confirmé par un test PCR.

Examiné et interrogé par son médecin, le président a signalé quelques symptômes : un "nez qui coule", de la "fatigue", "une toux sèche occasionnelle" et une nuit agitée. Ses niveaux d'oxygène mercredi étaient "normaux", a dit Ashish Jha, qui coordonne l'action de l'exécutif américain contre le Covid-19.

Des analyses sont en cours pour déterminer quel variant a infecté le président, a ajouté Ashish Jha, précisant qu'elles prendraient quelques jours.

Le démocrate, qui n'avait jamais été testé positif, a "commencé à prendre du paxlovid", la pilule anti-Covid de Pfizer, et va s'isoler à la Maison Blanche jusqu'à ce qu'il soit à nouveau négatif, a indiqué Karine Jean-Pierre.

La Maison Blanche, qui a promis de faire un point quotidien sur sa santé, était occupée à définir les cas contacts autour du chef de l'exécutif. L'épouse du président Jill Biden a fait savoir qu'elle avait, elle, eu un test négatif, tout comme la vice-présidente Kamala Harris.

Ce test positif intervient après quelques semaines denses pour le président, notamment deux grands déplacements à l'étranger, dont une tournée la semaine dernière au Moyen-Orient.

130 000 nouveaux cas quotidiens

Joe Biden, élu en partie sur la promesse de faire face à l'épidémie meurtrière de Covid-19, a toujours mis en avant son respect des consignes de distanciation et de port du masque. Il a également convoqué la presse pour recevoir ses doses de vaccin, espérant encourager ses concitoyens à l'imiter.

Une attitude aux antipodes de son prédécesseur, le républicain Donald Trump. Le républicain avait annoncé le 2 octobre 2020 sur Twitter avoir été testé positif au Covid-19. Il avait été évacué par hélicoptère vers l'hôpital militaire Walter Reed et y avait été soigné pendant trois nuits, sans que la Maison Blanche ne fasse toute la lumière sur la gravité de son état.

Les États-Unis enregistrent actuellement environ 130 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, un chiffre sous-estimé selon les experts, et le nombre d'hospitalisations est également en hausse. Le très contagieux sous-variant BA.5 d'Omicron représente environ 80 % des cas.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne