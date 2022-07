Brésil : une opération de police fait au moins 18 morts dans une favela de Rio de Janeiro

Des habitants du Complexo do Alemao protestent contre l'opération policière, jeudi 21 juillet 2022, à Rio de Janeiro (Brésil). © Mauro Pimentel, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Au moins 18 personnes, dont une civile et un policier, ont été tuées lors d'une gigantesque opération policière pour freiner la "politique expansionniste" des gangs du Complexo do Alemao dans une favela de Rio de Janeiro. C'est le second bain de sang en quelques mois.