États-Unis : le maréchal Khalifa Haftar condamné à dédommager des familles libyennes

Le chef militaire de l'est de la Libye, Khalifa Haftar, lors d'un discours au siège local de la Haute Commission électorale nationale, à Benghazi, le 16 novembre 2021. © Abdullah Doma, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar a perdu, vendredi, une bataille dans l'affaire judiciaire qui l'oppose, aux États-Unis, à des ressortissants libyens l'accusant de tortures et d'exécutions extra-judiciaires. En 2019 et 2020, des familles libyennes avaient porté plainte au civil contre le maréchal Haftar responsable selon eux de la mort de leurs proches, tués dans des bombardements