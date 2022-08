En Californie, le plus vaste incendie de l'année gagne en intensité

01:36 L'incendie, baptisé "McKinney", a détruit plus de 20 638 hectares de la forêt nationale de Klamath, près de la ville d'Yreka dans le nord de la Californie, le 1er août 2022. © David McNew, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Un gigantesque incendie ravage depuis vendredi une forêt du nord de la Californie et menace les habitants et les infrastructures. Selon le gouverneur de l'État, le feu s'est intensifié ces dernières heures "en raison de combustibles secs, de conditions de sécheresse extrême, des hautes températures, des vents ainsi que des orages". Baptisé "McKinney", il a déjà détruit plus de 20 000 hectares.