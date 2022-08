Donald Trump fait confiance à Drew Findling, l’avocat des rappeurs américains

#BILLIONDOLLARLAWYER

L’avocat Drew Findling a été engagé par l’ex-président Donald Trump pour le défendre dans le cadre d’une enquête à haut risque dans l'État de Géorgie. Surnommé #BillionDollarLawyer, DrewFindling est surtout connu pour avoir défendu le gratin du rap américain depuis près de 20 ans.

Quel est le point commun entre les stars du rap Cardi B, Gucci Mane, Waka Flocka Flame… et Donald Trump ? Tous ont eu recours à Drew Findling, un avocat de 62 ans connu dans le milieu du hip-hop sous les noms de “Witch Doctor” (docteur magicien), “God in the streets” (dieu dans les rues), ou encore #BillionDollarLawyer, un surnom qu’il utilise lui-même sur Twitter.

L’ex-président américain vient d’en faire son nouvel avocat. Drew Findling a rejoint jeudi 11 août l’équipe de juristes chargés de défendre cet illustre client dans l’une des nombreuses affaires liées aux efforts du camp Trump pour faire annuler les résultats de l’élection présidentielle de novembre 2020.

Pas un autre hurluberlu à la cour de Trump

Le ténor du barreau devra, plus spécifiquement, protéger Donald Trump en Géorgie, où l’ex-président est accusé d'avoir fait pression sur plusieurs responsables afin d'obtenir un nouveau décompte des voix qui lui serait plus favorable. Le coup de fil qu’il avait passé, le 2 janvier 2021, à Brad Raffensperger, le secrétaire d’État de Géorgie, pour lui demander expressément de “trouver 11 780 voix” pour remporter l’élection, est souvent présenté comme l’une des preuves les plus accablantes contre Donald Trump.

L’enquête en Géorgie pourrait lui valoir des mises en accusation pour association de malfaiteurs, tentatives de fraudes électorales, conspiration pour commettre un crime ou encore interférence dans le processus électoral. “C’est l’un des dossiers dans lequel Donald Trump risque le plus”, assure Norman Eisen, célèbre avocat américain dans une note d’analyse rédigée pour le Brooking Institute, un cercle de réflexion politique américain.

La décision de Donald Trump de s’en remettre à l’avocat star des rappeurs dans cette affaire ultra-sensible ressemble à une énième provocation de la part d’un homme qui s’est souvent entouré de juristes à la réputation douteuse. N’est-ce pas lui qui, pendant des années, a fait confiance à Michael Cohen, un avocat qui semble issu d’une série sur la mafia, pour être son conseiller personnel ? Il a aussi fait appel à Rudy Giuliani, l’ex-maire de New York qui s’est révélé être un accro aux théories du complot. Ou encore à Sidney Powell, l’avocate qui voyait la victoire de Joe Biden comme le résultat d’un complot ourdi par le défunt président vénézuélien Hugo Chavez et la Chine.

En réalité, Drew Findling n’a rien à voir avec ces hurluberlus de la galaxie Trump. “La décision de faire appel à lui prouve à quel point Donald Trump prend cette affaire au sérieux”, assure le New York Times. “C’est un avocat brillant”, souligne Esther Panitch, une candidate démocrate en Géorgie et avocate de la défense à Atlanta où Drew Findling a bâti sa réputation.

De Black Mafia Family à Cardi B

“Je reçois des appels de la Côte Ouest à la Côte Est [des États-Unis], de la frontière du Canada à celle du Mexique dès qu’un rappeur à des problèmes”, affirmait l'avocat en 2018 au site d'information pour "millenials" Mic, qui lui consacrait un article.

Drew Findling a commencé à se tailler une réputation dans le milieu du hip-hop d’Atlanta en défendant Demetrius “Big Meech” Flenory, figure légendaire et controversée de la scène musicale d’Atlanta et… du trafic de drogue au début des années 2000. Ce dernier avait fondé avec son frère l’organisation Black Mafia Family (BMF) qui a servi, à la fois, à promouvoir des talents locaux du rap et pour organiser un vaste réseau de distribution de cocaïne de la Géorgie (est des États-Unis) à Los Angeles (Californie). En 2003, Drew Findling lui a évité la prison dans une histoire de double homicide.

Drew Findling ne pourra pas empêcher l’empire BMF de s’effondrer quelques années plus tard. Mais grâce à l’aide apporté à “Big Meech”, “mon nom avait commencé à circuler dans les rues d’Atlanta”, raconte-t-il.

C’est cette première affaire qui va pousser le rappeur Gucci Mane à taper à la porte du futur #BillionDollarLawyer. Le célèbre chanteur d’Atlanta multiplie les démêlés avec la justice et Drew Findling lui permet, notamment, d’éviter une lourde peine de dix ans de prison en 2014.

Dès lors, sa réputation est faite. Son compte Instagram reflète d’ailleurs sa proximité avec bon nombre des plus grandes stars du rap et du hip hop américain. L’avocat y apparaît bras dessus bras dessous avec Waka Flocka Flame, les membres du groupe Migos ou encore Yung Miami.

Son succès lui a également permis de représenter d’autres figures de la communauté afro-américaine comme la star du basket Shaquille O'Neal ou le comédien Mike Epps.

Avocat anti-Trump

Ces dernières années, Drew Findling ne s’est plus contenté de représenter ses clients au tribunal. Il a aussi commencé à s’investir davantage dans la défense des minorités aux États-Unis et la dénonciation de l’inégalité devant la justice, rappelle le New York Times.

De quoi se demander si, au final, le plus incongru dans l’attelage formé par Donald Trump et Drew Findling n’est pas que l’ex-président ait fait appel à cet avocat, mais que ce dernier ait accepté de le défendre.

Son compte Twitter regorge d’attaques contre l’ex-président et les idées ultra-conservatrices. Drew Findling a ainsi déploré la décision de la Cour suprême de revenir sur la protection constitutionnelle du droit à l’avortement et promis de défendre gratuitement toute femme accusée d’avortement illégal en Géorgie.

The racist architect of fraudulent Trump University criticizing Lebron, the founder of a free school for children.... POTUS pathetic once again! — Drew Findling (@DrewFindling) August 4, 2018

Il a, à plusieurs reprises, traité Donald Trump de “raciste”, notamment à la suite des attaques de l’ex-président contre la star de la NBA LeBron James en 2018. Drew Findling avait même qualifié Donald Trump de président “pathétique”, rappelle le Washington Post.

Mais cela ne l’empêchera pas de le défendre. “Je peux ne pas être d’accord politiquement avec mes clients, mais cela ne m’empêchera pas de combattre des injustices”, a-t-il fait valoir à cette même source.

Plusieurs rappeurs interrogés par le New York Times en 2018 ont assuré que Drew Findling les avait sauvés des griffes de la justice à des moments critiques de leur carrière. “C’est tout simplement le meilleur avocat qui existe”, a ainsi soutenu Offset, membre du groupe Migos. De quoi rassurer Donald Trump, Drew Findling devrait mieux s’en sortir que Bruce Castor qui l’avait embarrassé au premier jour de son procès en destitution

