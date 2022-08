L'auteur des "Versets sataniques" Salman Rushdie agressé sur scène près de New York

L'auteur Salman Rushdie est secouru après avoir été attaqué près de New York, le 12 août 2022.

L'auteur Salman Rushdie, dont les écrits ont suscité des menaces de mort de la part de l'Iran dans les années 1980, a été attaqué vendredi alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence dans l'ouest de l'État de New York. Son état est encore inconnu.

Un journaliste de l'agence Associated Press a vu un homme investir la scène de la Chautauqua Institution et commencer à agresser l'auteur des "Versets sataniques" au moment où il est monté sur scène. L'auteur a été pris ou est tombé au sol, et l'assaillant a été maîtrisé.

La police du comté de Chautauqua a confirmé une attaque au couteau, sans en identifier la victime.

Le livre de Rushdie, "Les Versets sataniques", est interdit en Iran depuis 1988, de nombreux musulmans le considérant comme blasphématoire. Un an plus tard, le défunt leader iranien, l'ayatollah Rouhollah Khomeini, avait émis une fatwa (décret) demandant la mort de l'auteur.

L'Iran a également offert une récompense de plus de 3 millions de dollars à quiconque tuerait Rushdie.

Plus d'informations à venir.

