Un an après la chute de Kaboul, rencontre avec ces Afghans condamnés à un exil forcé aux États-Unis

05:03 Capture d'écran du reportage de France 24 sur les soldats afghans qui ont fui après la chute de Kaboul. © France 24

Ce lundi marque le premier anniversaire du retour au pouvoir du régime des Taliban en Afghanistan. Il y a un an, l'effondrement de l'état afghan et la fuite du président Achraf Ghani, plongeaient la société Afghane toute entière dans l'incertitude. L'armée, qui n'a pas défendu la capitale s'est elle aussi désintégrée, condamnant des dizaines de milliers d'hommes et leurs familles à un exil forcé. Mathieu Mabin et Fanny Allard ont rencontré quelques un de ces hommes près de Washington.