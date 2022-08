Attaque contre Salman Rushdie : inculpé par un grand jury, le suspect plaide non coupable

Hadi Matar, accusé d'avoir tenté de tuer Salman Rushdie, a plaidé non coupable le 18 août 2022 à Mayville, dans l'État de New York.

Hadi Matar, inculpé par un grand jury pour tentative de meurtre et d'agression sur la personne de Salman Rushdie, a plaidé non coupable jeudi dans l'État de New York. Le jeune homme de 24 ans a été maintenu en détention.

Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie a plaidé jeudi 18 août non coupable de tentative de meurtre et d'agression devant un tribunal de l'État de New York, lors d'une première comparution après son inculpation par un grand jury.

Hadi Matar, Américain d'origine libanaise de 24 ans, est accusé d'avoir poignardé le 12 août Salman Rushdie, l'auteur britannique des "Versets sataniques", attaque qui a choqué en Occident mais qui a été saluée par des extrémistes de pays musulmans comme l'Iran ou le Pakistan.

L'écrivain, poursuivi depuis 33 ans par une fatwa du Guide suprême iranien le condamnant à mort, était venu s'exprimer dans la petite ville de Chautauqua, lieu d'un festival littéraire annuel depuis des décennies, tout près du lac Erié qui sépare les États-Unis du Canada.

Vers un procès

Arrêté immédiatement après les faits, Hadi Matar avait déjà plaidé non coupable lors d'une audience de procédure samedi mais la comparution de ce jeudi, devant le tribunal de Mayville en présence de la presse, laisse augurer d'un procès dans plusieurs mois.

Hadi Matar, tête baissée, masqué, menotté et habillé d'une tenue de prisonnier aux rayures noires et blanches, s'est exprimé jeudi par la voix de son avocat Nathaniel Barone. Il n'a pas ouvert la bouche sauf pour répondre deux fois "oui" à des questions de procédure.

Il risque jusqu'à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et jusqu'à sept ans de plus pour agression. Le juge David Foley l'a maintenu en détention, sans possibilité de libération sous caution, et l'accusation a répété que l'attaque était préméditée et "visait" Salman Rushdie.

Me Barone a souligné devant la presse que son client avait droit à un "procès équitable" et au respect de la "présomption d'innocence" dans l'"État de droit" et la "démocratie" que sont les États-Unis. Plus surprenant, l'avocat a regretté que cette affaire hors norme fasse l'objet d'une telle exposition médiatique et d'un "procès public".

De fait, Hadi Matar a donné mercredi un entretien vidéo depuis sa prison au tabloïd New York Post, qui a beaucoup choqué le tribunal de Mayville. Hadi Matar s'y est dit "surpris" que Salman Rushdie ait survécu à l'attaque.

Hadi Matar doit de nouveau comparaître devant la justice les 7 et 22 septembre, selon le juge Foley. Mais le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt, a reconnu devant la presse que sa "petite" juridiction n'était pas préparée au choc d'une telle affaire. Des enquêteurs de la police fédérale, le FBI, enquêtent également et rien n'exclut que l'affaire soit un jour jugée à l'échelon fédéral.

