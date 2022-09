Températures extrêmes, incendies d'ampleur : l'Ouest américain étouffe

Des températures extrêmes frappent la Californie ainsi que le Nevada et l'Arizona, dans l'ouest des États-Unis. Cette vague de chaleur, qui s'accompagne d'incendies d'ampleur, met le réseau électrique californien sous pression, à cause d'une demande de climatisation record.

L'Ouest des États-Unis continuait de suffoquer mercredi 7 septembre. La Californie, ainsi que certaines régions du Nevada et de l'Arizona, font face à des températures brûlantes, flirtant avec les 45° C dans certains endroits, à cause d'un dôme de chaleur sur la zone. Le mercure doit encore atteindre de tels extrêmes mercredi et jeudi, selon les services météo américains, le NWS.

Dans cette atmosphère étouffante, plusieurs incendies d'ampleur ravagent la région et deux d'entre eux se sont déjà révélés mortels. Au nord de la Californie, le "Mill Fire" a tué deux personnes, détruit plus d'une centaine de bâtiments, et dévasté plus de 1 600 hectares dans le comté de Siskiyou.

Le "Fairview Fire", qui a tué deux personnes au sud-est de Los Angeles, continue lui de grossir et "progresse plus vite que nos efforts", selon un chef des pompiers locaux, Josh Janssen. L'incendie "continue de menacer plusieurs zones peuplées", a-t-il ajouté. Depuis lundi, les flammes ont ravagé plus de 2 800 hectares.

Le mercure devrait redescendre à partir de vendredi grâce à l'arrivée d'un front d'air froid du Canada, selon les météorologistes. Mais ce phénomène apporte avec lui le risque de vents violents capables de démultiplier les flammes dans l'Ouest des États-Unis.

"Ce front d'air froid va également engendrer des rafales de vent" sur l'Ouest américain, a expliqué le NWS dans un communiqué. "Couplé avec une humidité relativement basse, cela va probablement nourrir le risque de nouveaux départs de feu et les incendies existants risquent de se propager de manière incontrôlable."

Dans le Montana, les rafales pourraient atteindre 95 km/h, selon le Storm Prediction Center.

En Californie, plus de 10 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer leur logement pour se protéger du "Fairview Fire", mais beaucoup ont ignoré cette alerte selon la police du comté de Riverside, qui a envoyé ses agents faire du porte-à-porte pour tenter de convaincre les récalcitrants.

"Les gens devraient le prendre plus au sérieux, vu la vitesse de propagation, et c'est pour cela que nous étendons à ce point la zone d'évacuation, car avec les changements de vent, la météo est imprévisible, et le feu progresse vite", a déclaré au Los Angeles Times une porte-parole du shérif local, Brandi Swan.

Risque d'inondations éclair

Dans le Sud-Ouest des États-Unis, les prévisions promettent des pluies diluviennes juste après la retombée du mercure vendredi. Un ouragan se profile au large du Mexique et pourrait apporter jusqu'à 15 cm de précipitations dans certains endroits d'Arizona et de Californie. "Cette quantité de pluie va probablement provoquer des inondations éclair ici et là, particulièrement dans les régions déjà détruites par le feu", a averti le NWS.

En attendant, la vague de chaleur continue de mettre le réseau électrique sous pression en Californie, à cause d'une demande de climatisation record.

Le régulateur du réseau, California ISO, a évité de justesse mardi un recours à des coupures de courant tournantes (contrôlées et réparties sur différentes zones). Il a renouvelé son alerte mercredi pour "exhorter les consommateurs à faire baisser la demande" en soirée. Les Californiens sont ainsi priés d'éviter de recharger leurs véhicules électriques de 16 h à 21 h, de ne pas régler la climatisation sous 25,5° C et d'éviter d'allumer des lumières inutilement.

En pleine journée, l'ensemble des panneaux solaires fournissent en général un tiers de l'électricité en Californie. Mais, à la tombée du soleil, l'offre d'énergie photovoltaïque s'interrompt brutalement, et les autres sources d'électricité peinent actuellement à faire face à la demande de climatisation.

