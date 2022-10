REPORTAGE

Brésil : avec les classes populaires, Jair Bolsonaro a réussi à élargir sa base

02:26 Des personnes modestes font la queue pour toucher l'aide sociale au Brésil. © Capture d'écran, France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Fanny LOTHAIRE 1 mn

Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a plus de soutiens que prévu, et notamment à gauche. Loin des partisans fanatiques pro-armes ou ultra-religieux qui envahissent les manifestations partisanes du candidat d'extrême droite, des Brésiliens et Brésiliennes issus des classes populaires soutiennent aussi le président sortant. Reportage.