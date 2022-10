En direct : au Brésil, des axes routiers bloqués après la défaite de Jair Bolsonaro

LE JOUR D'APRÈS

Après les scènes de liesse et un discours de victoire plein de promesses de Lula, vainqueur de l'élection présidentielle au Brésil, le pays est suspendu, lundi, à la réaction du président sortant Jair Bolsonaro, muré dans le silence, et qui n'a toujours pas reconnu sa défaite. En parallèle, des chauffeurs routiers bloquaient plusieurs axes dans la matinée. Suivez les derniers développements en direct.

15 h 02 : des axes routiers bloqués en soutien à Bolsonaro

Des chauffeurs routiers et autres manifestants bloquaient plusieurs axes routiers au Brésil, lundi matin, apparemment pour protester contre la défaite de Jair Bolsonaro face au président élu de gauche Lula da Silva.

Plusieurs points de passage de l'État agricole du Mato Grosso (centre-ouest), qui a majoritairement voté pour le président d'extrême droite, ont été bloqués dans la matinée "au moyen de pneus en feu et divers véhicules", tels des camions, des voitures ou des camionnettes, a annoncé la Concessionaria Rota Oeste, le gestionnaire d'une autoroute dans cet État. Il n'était pas possible à ce stade de savoir si le mouvement était coordonné par un groupe politique en particulier ou si celui-ci était spontané. De nombreux manifestants portaient le t-shirt jaune et vert, les couleurs du drapeau national, affectionné par les bolsonaristes.

Dans l'État du Parana (sud-est), lui aussi majoritairement bolsonariste, la police fédérale des routes (PRF) a indiqué avoir rétabli la circulation sur au moins huit points de passage aux premières heures de la matinée mais qu'un groupe de manifestants continuait ses actions à d'autres endroits.

14 h 30 : après la victoire de Lula, Bolsonaro muré dans le silence

Le Brésil est toujours suspendu, lundi, à la réaction de Jair Bolsonaro, président sortant vaincu à l'élection présidentielle. Muré dans le silence depuis l'annonce du résultat, il n'a toujours pas reconnu sa défaite.

