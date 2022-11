Élections de mi-mandat : le Missouri face aux violences par armes à feu

LE LONG DU MISSISSIPPI 3/5

Toute la semaine, France 24 sillonne le fleuve Mississippi dans le sud des États-Unis, à l'occasion des élections de mi-mandat du 8 novembre prochain, pour en comprendre les enjeux. Pour le troisième épisode de cette série, Fanny Allard, correspondante aux États-Unis, s'est rendue à Saint-Louis, dans le Missouri, l'une des villes les plus touchées par la violence par arme à feu.

Publicité Lire la suite

Saint-Louis, dans le Missouri, est surnommée la "capitale américaine du meurtre" . Pour cause, dans cet État conservateur où les lois sur le port d'armes sont parmi les plus souples du pays, la ville fait partie des plus touchées par les violence par armes à feu.

Illustration de ce sombre constat : en août dernier, la fille aînée du pasteur Zacheriah Davis a ainsi été tuée par une balle perdue alors qu'elle conduisait sur la voie publique. Selon son père, elle "s'est retrouvée au milieu d'un règlement de compte". Au total 157 personnes ont été tuées par arme à feu à Saint Louis depuis janvier.

Après la tuerie d’Uvalde, au Texas, Joe Biden a promis de bannir les armes d’assaut si les démocrates maintiennent leur majorité au Congrès. De quoi faire de la question l'un des enjeux majeurs des élections de mi-mandat alors que 62 % de la population souhaitent une meilleure régulation des armes à feu selon un sondage du journal Politico.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à tous les reportages de la série. © Studio graphique FMM

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne