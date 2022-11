L'actu en dessin : au Brésil, les défenseurs de la forêt amazonienne reprennent espoir

CARTOONING FOR PEACE

Luiz Inacio Lula da Silva won Brazil's presidential election against Jair Bolsonaro, on October 30, 2022.

Après une campagne tendue, Luiz Inacio Lula Da Silva a remporté de justesse l'élection présidentielle brésilienne dimanche. Son retour au pouvoir représente un soulagement pour les défenseurs de l'Amazonie, dévastée sous le mandat du président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro.

Après une campagne peu reluisante et particulièrement tendue, Luiz Inacio Lula Da Silva a remporté dimanche 30 octobre l'élection présidentielle brésilienne, face au président sortant d'extrême-droite Jair Bolsonaro. Le spectaculaire retour au pouvoir de l'ouvrier métallurgiste, après deux mandats et un an et demi de prison, est un motif d'espoir pour l'avenir de l'Amazonie, dévastée sous Jair Bolsonaro. Mais Lula aura fort à faire pour combler la fracture béante que Bolsonaro, par son mandat désastreux, a dangereusement contribué à creuser.

Hall, dessinateur de presse américain, représente la faune de la forêt amazonienne ravie de la défaite de Jair Bolsonaro.

Diplômé des beaux-arts de Floride, le dessinateur de presse américain Ed Hall est le caricaturiste attitré de l'hebdomadaire The Baker County Press de Macclenny (Floride). Son travail a été récompensé, ces onze dernières années, par 9 Florida Press Association Awards, 3 newsmaker awards, et plusieurs prix de beaux-arts

Ed Hall a également reçu 3 fois le prestigieux Excellence in Journalism Award de Club de la Presse de Floride.

Il a par ailleurs publié deux recueils "Code Red" (2003), et "diversions" (2006). Le travail de Ed est distribué par Artizans.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

