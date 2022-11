MIDTERMS 2022

Biden, Obama et Trump mobilisés en Pennsylvanie à trois jours des élections de mi-mandat

À trois jours des élections américaines de mi-mandat, démocrates et républicains mettent les bouchées doubles pour mobiliser les électeurs, allant jusqu'à convoquer samedi, dans un même État clé, deux anciens présidents en plus de Joe Biden : Barack Obama et Donald Trump.