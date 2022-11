Élections de mi-mandat en direct : les bureaux de vote ouvrent aux États-Unis

MIDTERMS 2022

Un électeur américain vote en avance pour les élections de mi-mandat, le 29 octobre 2022, à New York.

Les Américains sont appelés aux urnes mardi lors d'élections de mi-mandat cruciales pour les deux dernières années de la présidence de Joe Biden. Les électeurs doivent renouveler la totalité des sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat. De l'ouverture des bureaux de vote jusqu'aux résultats, suivez en direct cette journée électorale.

Publicité Lire la suite

Jour décisif aux États-Unis. Les bureaux de vote ont ouvert dès 6 h du matin (11 h GMT), mardi 8 novembre, dans plusieurs États de la côte Est. La totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et toute une série de postes d'élus locaux sont en jeu, tandis que des référendums sur le droit à l'avortement sont également organisés dans quatre États : la Californie, le Vermont, le Kentucky et le Michigan.

Organisées deux ans après la présidentielle de 2020, ces élections de mi-mandat sont aussi un référendum sur l'occupant de la Maison Blanche. Le parti du président n'échappe que très rarement au vote sanction et après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de priver Joe Biden de ses majorités au Congrès.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne