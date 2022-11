Midterms : la première gouverneure lesbienne et le premier représentant de la génération Z élus

Le démocrate Maxwell Frost, 25 ans, est devenu mardi le premier membre de la "génération Z" à accéder au Congrès américain, en remportant en Floride un siège à la Chambre des représentants. Et Maura Healey est devenue la première gouverneure ouvertement lesbienne élue aux Etats-Unis, dans l'Etat du Massachusetts.

En Floride, le démocrate Maxwell Frost fait entrer la "génération Z" au Congrès. À 25 ans, il est devenu mardi 8 novembre, le premier membre de la "génération Z" à accéder au Congrès américain, en remportant en Floride un siège à la Chambre des représentant., selon plusieurs médias américains.

Le jeune Afro-Américain, élevé par une mère adoptive d'origine cubaine, tranchera parmi les visages blancs et les chevelures grises qui peuplent le parlement américain - à la chambre basse, l'âge moyen est de 58 ans. "On a besoin de cette représentation au Congrès, pour avoir une gouvernance qui ressemble au pays et sait ce qu'il traverse", avait déclaré Maxwell Frost en octobre.

Génération Z

Issu de la "génération Z" - celle des adolescents et jeunes adultes d'aujourd'hui -, il revendique un positionnement politique à gauche toute. Maxwell Frost martèle des messages de justice sociale ou de lutte contre le changement climatique, et compte mettre à profit son mandat pour combattre la violence par arme à feu.

Le jeune homme s'est engagé en politique dès 15 ans, horrifié comme tant de ses compatriotes par une fusillade dans l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut, en 2012.I l est plus tard devenu l'un des représentants nationaux de l'organisation March for Our Lives, mouvement fondé après une énième tuerie dans un lycée de Floride.

Dans le New Hampshire, une autre candidate de 25 ans, Karoline Leavitt postulait également pour un siège à la Chambre des représentants. Proches en âge, les deux candidats ne pourraient être plus éloignés sur le plan politique. Fièrement pro-Trump, la républicaine défend une baisse des impôts et des contrôles plus stricts aux frontières.

Percée LGBTQ

Maura Healey est devenue mardi la première gouverneure ouvertement lesbienne élue aux Etats-Unis, dans l'Etat du Massachusetts.

La démocrate de 51 ans a facilement battu le républicain Geoff Diehl, adoubé par Donald Trump, dans cet Etat du nord-est du pays qui était dirigé depuis huit ans par un républicain, Charlie Baker, lequel ne se représentait pas.

Human Rights Campaign, association américaine de défense des droits des personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres ou queers (LGBTQ) a aussitôt salué dans un communiqué une victoire électorale "historique" aux États-Unis, Maura Healey "devenant la première gouverneure lesbienne du pays", dans l'attente de résultats dans l'Etat de l'Oregon (nord-ouest) où Tina Kotek, une femme également ouvertement lesbienne pourrait aussi devenir gouverneure.

Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, des personnes LGBTQ étaient candidates mardi aux élections de mi-mandat dans chacun des 50 Etats américains, un record qui pourrait avoir une influence de taille sur le paysage politique du pays.

Quelque 678 personnes LGBTQ se présentaient ainsi aux scrutins lors desquels les Américains ont voté pour renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes de gouverneurs et d'élus locaux sont également en jeu. C'est une augmentation de près de 20% par rapport à la dernière élection, selon une analyse menée par le LGBTQ Victory Fund, qui aide à financer ces campagnes. Quelque 90% de ces candidats sont démocrates.

