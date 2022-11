L'actu en dessin : après les midterms, l'hypothèse d'une "vague rouge" républicaine s'évanouit

CARTOONING FOR PEACE

"Vous réalisez que ce n'est pas comme ça que ça marche ?" - "Ne votez pas" - "2020 a été volée" - "Les élections sont truquées" - "Votez ici" - Dessin de Hall (États-Unis). "C’est un bon jour pour la démocratie… Alors que la presse et les experts prédisaient une vague rouge géante, cela ne s’est pas produit", s'est félicité le président américain, Joe Biden.

L'issue de la bataille pour le contrôle du Congrès américain reste encore incertaine trois jours après les élections de mi-mandat. Mais l'hypothèse d'une "vague rouge" qui assurerait aux républicains une majorité dans les deux chambres s'éloigne. La vague rouge républicaine tant annoncée n'a pas eu lieu et le parti démocrate du président Joe Biden a tenu bon dans les deux chambres. "C’est un bon jour pour la démocratie… Alors que la presse et les experts prédisaient une vague rouge géante, cela ne s’est pas produit", se félicitait le président américain.

Alors que l'ombre de Donald Trump planait sérieusement sur ces élections de mi-mandat du 8 novembre 2022, le camp démocrate résiste finalement mieux que prévu. Les résultats sont encore incertains, mais si les républicains ont une légère avance à la Chambre des représentants, les démocrates pourraient encore conserver le Sénat. En Floride, le gouverneur républicain Ron DeSantis a été largement réélu, confirmant ainsi son statut de potentiel adversaire de Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle de 2024.

Alors que ces élections s'annonçaient périlleuses pour le parti en place, le dessinateur américain Hall semble réinterpréter la réaction de Joe Biden qui a déclaré le 8 novembre : "[Ce fut] un bon jour pour la démocratie [et] une nuit solide pour les démocrates".

Depuis vingt ans, Ed Hall (dit Hall) construit sa réputation de dessinateur de presse. Diplômé des beaux-arts à l'université de Floride en 1986, il publie alors déjà à l'époque dans The Alligator, le journal de l'université. Il travaille ensuite pour divers hebdomadaires dans la région de Jacksonville et devient finalement caricaturiste attitré pour l'hebdomadaireThe Baker County Press de Macclenny (Floride).

Il remporte durant ces 11 dernières années, 9 Florida Press Association Awards, 3 newsmaker awards, et plusieurs prix de beaux-arts. Ed Hall a également reçu 3 fois le prestigieux Excellence in Journalism Award de Club de la Presse de Floride. Il a par ailleurs publié deux recueils "Code Red" (2003) et "diversions" (2006). Le travail de Ed est distribué par Artizans.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

