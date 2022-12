Reportage : en Louisiane, l'héritage français est toujours bien vivant

Francophonie

Emmanuel Macron se rend, vendredi, en Louisiane notamment pour y parler de francophonie. L’héritage français est bien vivant dans cet État du sud des États-Unis, et la nouvelle génération compte bien faire fructifier ce patrimoine. Reportage.

Ici, à l’extrême sud de la Louisiane, dans ce bayou du bout du monde, on parle français au quotidien. C'est le cas de Charles et Christine : tous deux font partie de la tribu amérindienne Pointe-au-Chien, une tribu qui descend des premiers habitants de l’Amérique et qui a appris le français auprès des colons au XVIIIe siècle.

"Si tu ne parlais pas français, tu ne pouvais pas parler avec ta mère ou avec ton grand-père. Moi je ne parlais pas anglais du tout", raconte Charles, chef de la tribu Pointe-au-Chien. Dans leur enfance, le français était la langue unique. Maintenant, cette francophonie fait partie de leur identité, mais elle est dure à défendre dans un monde anglophone.

Alors savoir que le président français est attendu, vendredi 2 décembre, en Louisiane les touche particulièrement. "On n’a pas tous les nouveaux mots qu’ils ont là-bas (en France, NDLR) mais on parle toujours", explique Christine. "C’est un privilège qu’il (Emmanuel Macron) vienne ici (...) jusqu’à la Nouvelle-Orléans pour nous rencontrer", ainsi qu' une dizaine d’autres acteurs de la francophonie.

Parmi eux, Will McGrew, fondateur de Télé Louisiane, le premier média entièrement francophone de l’État. Ce dernier explique : "On est les mieux placés pour raconter notre histoire, et c’est fondamental de raconter ces histoires dans la langue qui était, jusqu'à récemment, la langue dominante de l’État : le français louisianais".

Will incarne la nouvelle génération de Louisianais qui se bat pour faire vivre le français. Il espère que la venue d’Emmanuel Macron sera un pas vers l’avenir.

