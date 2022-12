L'ex-président du Guatemala, Otto Perez, condamné à 16 ans de prison pour corruption

Otto Perez Molina au tribunal à Guatemala City, mercredi 7 décembre 2022. © Luis Echeverria, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Ancien général à la retraite, Otto Perez a été déclaré, mercredi, "pénalement responsable" d'association illicite et de complicité de fraude douanière et condamné à seize ans de prison. Se disant "frustré" et "déçu", l'ancien président du Guatemala devrait faire appel.