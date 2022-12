L'ex-président du Pérou Pedro Castillo demande l'asile au Mexique

Pedro Castillo lors d'une conférence de presse au palais présidentiel à Lima, le 11 octobre 2022. © Martín Mejía, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

L'ex-président du Pérou Pedro Castillo, destitué et placé en détention provisoire, a fait une demande officielle d'asile au Mexique, a annoncé jeudi le ministre mexicain des affaires étrangères Marcelo Ebrard, dont le pays a entamé des "consultations devant les autorités péruviennes". L'ancien chef d'État se trouve toujours en détention et est poursuivi pour "rébellion" et "conspiration".