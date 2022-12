Pérou : l'aéroport d'Arequipa bloqué par des manifestants malgré la promesse d'élections anticipées

Quelque 2 000 manifestants ont bloqué, lundi, les activités de l'aéroport d'Arequipa, deuxième plus grande ville du Pérou, alors que le pays est secoué par de violentes manifestations.

Au Pérou, quelque 2 000 personnes ont interrompu, lundi 12 décembre, les activités de l'aéroport d'Arequipa, alors que le pays est secoué par des manifestations réclamant la démission de la nouvelle présidente et des élections anticipées.

"La piste de l'aéroport a été bloquée avec des pierres, des pneus et du bois" enflammés, a constaté sur place un photographe de l'AFP, qui indique que le système d'éclairage de la piste a également été endommagé et que la police tente de repousser les manifestants avec des gaz lacrymogènes.

Vers des élections anticipées

La présidente Dina Boluarte a annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, qu'elle allait présenter un projet de loi visant à avancer les élections de 2026 à avril 2024. Disant comprendre la "volonté des citoyens", Dina Boluarte, vice-présidente jusqu'à son investiture le 7 décembre après la destitution du président Pedro Castillo, a dit avoir "décidé de prendre l'initiative d'un accord (...) pour avancer les élections générales à avril 2024", après la crise provoquée par la tentative ratée de Pedro Castillo de dissoudre le Parlement.

Les protestations se sont multipliées à travers le pays, notamment dans les villes du Nord et des Andes. Des milliers de personnes se sont mobilisées dans les rues de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Cuzco et Puno, réclamant la libération de l'ancien chef de l'État et de nouvelles élections et appelant à une grève nationale. Les violences ont fait au moins deux morts et cinq blessés.

Avec un million d'habitants, Arequipa est la deuxième plus grande ville du pays. Elle est la "capitale juridique du Pérou" et le siège de la Cour constitutionnelle.

Avec AFP

