Un sommet Afrique à Washington pour contrer la Chine et la Russie

Joe Biden à Washington le 2 novembre 2022. © Michael A. McCoy, Getty Images via AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

La sécurité alimentaire, le changement climatique mais aussi les enjeux de démocratie et de gouvernance seront au cœur du sommet Afrique qui s’ouvre, mardi, à Washington. Une rencontre destinée à renforcer les liens entre les États-Unis et le continent, face à la concurrence de la Chine et de la Russie.