États-Unis : Joe Biden appelle au "partenariat" avec l'Afrique, clé du "succès" pour le monde

Le président des États-Unis, Joe Biden, a plaidé, mercredi, pour forger un "partenariat" avec l'Afrique, clé du "succès" pour le monde, devant les dirigeants de 49 pays africains réunis en sommet à Washington.

Au deuxième jour du sommet de l'Afrique à Washington, le président américain, Joe Biden, a appelé à un grand "partenariat" avec l'Afrique, clé du "succès" pour le monde, devant les dirigeants de 49 pays africains présents.

"Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Le monde entier réussit", a affirmé le président américain dans un discours où il a égrené une série d'investissements des États-Unis pour le continent africain.

55 milliards de dollars sur trois ans

L'administration Biden entend dégager 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici trois ans dans des domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé ou encore en matière de lutte contre le changement climatique.

Les États-Unis se refusent à parler d'une compétition avec la Chine sur le continent africain et le président américain n'a pas fait ouvertement allusion au géant asiatique.

Mais ils ne cachent pas leur volonté de renforcer leurs liens avec les pays d'Afrique, alors qu'ils ont été accusés de les avoir délaissés.

Un sommet au format similaire s'était déroulé en 2014 sous la présidence de Barack Obama.

"Nous ne pouvons pas résoudre les défis qui nous sont posés sans leadership de l'Afrique. Je n'essaie pas d'être gentil. C'est un fait", a poursuivi Joe Biden.

"Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer de l'opportunité", a-t-il encore affirmé, en soulignant que "la transition économique de l'Afrique dépendait de la bonne gouvernance, de populations en bonne santé et d'énergie abordable".

"Je suis sûr que vous vous dites ‘Fais court Biden’", a-t-il d'ailleurs plaisanté en parlant de la demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar opposant la France au Maroc, qui débutait à peu près au même moment. Il a aussi salué la présence du Maroc à ce stade de la compétition, une première pour une nation africaine.

Joe Biden devait encore recevoir les 49 dirigeants africains présents à Washington à dîner dans la soirée à la Maison Blanche et il participera à nouveau jeudi au sommet, qui pour sa dernière journée sera consacrée à l'insécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine.

Faciliter l'accès à internet

Le président américain s'est notamment félicité mercredi des près de 15 milliards de dollars de contrats promis en marge du sommet par le secteur privé américain et africain dans toute une série de domaines dont la haute technologie.

Les États-Unis ont pour leur part annoncé investir 350 millions de dollars et faciliter l'accès à 450 millions de dollars en financement pour le développement du numérique sur le continent.

Parmi les annonces, la plus importante est venue du leader des cartes de crédit Visa qui a annoncé vouloir investir un milliard de dollars pour le paiement en ligne en Afrique, un domaine où la Chine est leader.

Cisco et son partenaire Cybastion ont annoncé pour leur part 858 millions de dollars pour la cybersécurité, à travers une dizaine de contrats en Afrique.

Le groupe ABD a lui annoncé consacrer 500 millions pour développer la technologie du "cloud" en Côte d'Ivoire notamment.

Et le géant Microsoft a fait part d'un programme visant à faciliter l'accès à internet via satellite pour 10 millions de personnes dans le monde dont la moitié en Afrique, dans le cadre d'efforts visant à combler la fracture numérique persistante entre riches et pauvres.

Ce projet devrait permettre, par exemple, d'apporter un accès à internet pour la première fois à des régions reculées d'Égypte, du Sénégal ou encore de l'Angola, a déclaré à l'AFP le président de Microsoft, Brad Smith.

"L'Afrique ne manque pas de talents, mais il y a un manque énorme d'opportunités", a affirmé Brad Smith.

Relier le port de Cotonou à Niamey

Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a participé à une cérémonie de signature d'un accord portant sur 504 millions de dollars avec le Bénin et le Niger en association avec le Millennium Challenge Corporation, qui finance des projets dans des pays considérés comme étant sous bonne gouvernance.

Le projet vise à relier le port de Cotonou à la capitale enclavée du Niger, Niamey, ce qui devrait bénéficier, selon Washington, à quelque 1,6 million de personnes.

"Ces projets porteront la marque du partenariat de l'Amérique", a relevé Antony Blinken.

"Ils seront transparents, de haute qualité et ils seront jugés à l'aune des gens à qui ils doivent servir", a-t-il ajouté dans une allusion à peine voilée à la Chine que les États-Unis accusent de manquer de transparence et d'accroître la charge de la dette des pays africains.

